Зміна виплат багатоцільової грошової допомоги українцям від Міжнародної організації міграції відбулася через те, що попередня сума (2220 грн) є недостатньою для покриття базових потреб громадян. Тому від 1 жовтня в Україні запроваджено нову — 3600 грн. Такі виплати здійснюються протягом 3 місяців, інформує Мінреінтеграції.

Перегляд виплат буде регулярним, із коригуванням відповідно до значних цінових змін. Усі, хто реєструються та мають право на отримання допомоги після 1 жовтня 2023 року, отримають збільшену суму. Для зареєстрованих до цієї дати сума переказу відповідатиме чинному розміру 2220 грн на члена сім’ї.

Реєстрація на грошову допомогу від МОМ уже доступна в Харкові з 11 жовтня.

Для отримання додаткової інформації щодо цієї програми МОМ можна звернутися на гарячу лінію: