Віталій Козловський повернув слухачам один зі своїх найвідоміших треків – “Знаєш”. Композиція на вірші Івана Франка й музику Олександра Яшина вперше прозвучала у 2007 році, а кліп вийшов наступного року.

Тепер артист представив перевидання пісні з новим звучанням і особливим відеорядом, який перегукується з оригіналом.

Кліп на пісню зняв режисер Антон Пожидаєв. Це інтимне відео, у якому глядач може зазирнути в особисте життя Віталія Козловського.

“У першому кліпі був хлопець, який страждав від кохання, шукав його, боровся. У новій версії я вже інший. Моє життя стабільне, мої почуття дорослі. Ми навіть залишили кілька сцен як відсилки до попереднього відео, але прожиті вони вже по-іншому: легше, простіше, як воно і буває в реальному житті”, – розповів Козловський.

Оновлену версію пісні “Знаєш” можна почути на всіх цифрових музичних платформах.