Біль у коліні – дуже поширений симптом, який може раптово потурбувати людину будь-якого віку, але пенсіонери – в особливій групі ризику. «Порадниця» з’ясувала, чому колінний суглоб такий вразливий, та які захворювання провокують у ньому больовий синдром.

Найбільший суглоб організму

– Біль у коліні не можна ігнорувати, оскільки він часто сигналізує про травматичне ушкодження, деформацію або запалення різних структур суглоба: кісток, сухожиль, м’язів, хрящів, судин або нервів, – пояснює ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН (на знімку). – Больовий синдром може виникнути як після конкретної травми, так і буквально «на рівному місці».

Справа в тому, що коліно – це найбільший і найскладніший суглоб у нашому тілі. Він оточений безліччю зв’язок та сухожиль, які забезпечують його стабільність і рухливість. І навіть якщо ви не штангіст, бігун або вантажник, на ваше коліно щодня припадає величезне навантаження під час звичайної ходьби. У молодому віці організм зазвичай компенсує можливе перенапруження та мікротравми. Але з віком, у міру збільшення маси тіла, природного зносу хрящової тканини, зміни структури кісток і зв’язок ризик пошкодження, розвитку запальних і дегенеративних процесів у коліні підвищується. Тому чим старший пацієнт – тим частіше він скаржиться на коліна.

Плашка. Який буває

Біль у колінному суглобі буває гострим і хронічним, може локалізуватися в конкретному місці або поширюватися по всій нозі, віддаючи в п’яту або у пах. Неприємні відчуття можуть виникати після навантаження (бігу, стрибків, підняття важких предметів) або, навпаки, посилюватися в стані спокою чи навіть уночі, під час сну. Боліти може як одне коліно, так і відразу обидва, характер болю залежить від причини проблеми.

У чому ж причина

Причини появи больового синдрому в ділянці колінного суглоба дуже різноманітні. Але найчастіше винуватцями проблем із колінами стають пошкодження менісків (хрящових прокладок суглоба) і зв’язок, запалення сухожиль, порушення кровообігу й судинні патології, рідше – неврологічні розлади та вроджені анатомічні порушення.

Що стосується захворювань, здатних спричинити запалення суглоба, його структур і тканин, то це всі різновиди артриту (ревматоїдний, посттравматичний, остеоартрит), бурсит, тендиніт, остеопороз, подагра, кіста Бейкера, зрідка – пухлинний процес.

Тривожні симптоми

Локалізація й характер болю в колінах зазвичай залежить від причини, що його спричинила. Тому больові відчуття можуть бути різні – від ниючих і тупих, до пекучих, пульсуючих або стріляючих.

До поширених загальних симптомів проблем із колінним суглобом належать біль і дискомфорт при навантаженні, місцевий набряк, почервоніння й підвищення температури, обмеження рухливості, клацання та хрускіт в колінах при русі.

Коли звертатися до лікаря

– Не відкладайте візит до ортопеда-травматолога, якщо дискомфорт у коліні спостерігається протягом декількох днів і не проходить після відпочинку, заважає ходити, супроводжується набряком, нестабільністю або деформацією суглоба, неможливістю повністю зігнути або розігнути коліно, – радить Юрій Шимон. – Фахівець проведе огляд і тестування, направить на МРТ, рентген або УЗД коліна, різні аналізи крові. У деяких випадках потрібна пункція суглоба чи діагностична артроскопія.

Тактика лікування залежить від того, що саме спричинило біль. Можуть бути призначені загальні та місцеві протизапальні та знеболюючі засоби, глюкокортикоїди, хондропротектори, міорелаксанти, вітаміни, уколи гіалуронової кислоти в суглоб. Також при болях у коліні дуже ефективні фізіотерапевтичні процедури, масажі, лікувальна фізкультура. Часто рекомендується носіння фіксуючих ортезів.

У деяких випадках, наприклад, при розриві меніска, не обійтися без хірургічного втручання.

Профілактика

Щоб попередити проблеми з колінними суглобами:

– уникайте надмірних фізичних навантажень: виснажливих спортивних тренувань, підйому важких предметів, тривалого перебування в статичній позі;

– обов’язково проліковуйте наслідки травм;

– стежте за вагою, при необхідності – схудніть;

– якщо є показання – носіть ортопедичне взуття;

– відмовтеся від шкідливих звичок і ведіть здоровий спосіб життя.

Пам’ятайте також, що коліна не люблять біг, стрибки й глибокі присідання, але їх зміцнюють розтяжки, ходьба та плавання.

Плашка. Як полегшити біль самостійно

Якщо у вас болить коліно, але немає можливості найближчим часом потрапити до лікаря:

– забезпечте ураженому суглобу відпочинок і максимально зменшіть навантаження;

– під час руху використовуйте еластичний бинт або спеціальний наколінник;

– нанесіть на коліно крем або гель із знеболювальним ефектом;

– якщо біль з’явився внаслідок травми – протягом доби періодично прикладайте до коліна холодний компрес.

Ірина КАДЧЕНКО.