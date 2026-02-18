Ми часто зустрічаємо фразу: «У лютневі вікна можна сіяти перші холодовитривалі овочі». Але що означають ті «вікна»? І як зрозуміти, що вони настали?

«Лютневі вікна» — це народна назва короткочасного періоду потепління в середині або другій половині лютого. Серед суворої зими раптово настає кілька сонячних і теплих днів із температурою вище 5 градусів, які нагадують весну.

Тривають «вікна» зазвичай до тижня. Попри тепле сонце, після таких відлиг майже завжди повертаються морози. У цей період природа може прокинутися завчасно: починається сокорух у деревах, можуть набубнявіти бруньки або навіть з’явитися перші підсніжники.

Чому так відбувається? З наукового погляду, це зумовлено рухом повітряних мас. Наші предки цього не знали, але стежили за «вікнами». Адже це був час для посіву холодовитривалої городини та першого обрізування дерев, якщо вже не очікувалося екстремальних морозів.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.