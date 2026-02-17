Повернення до цивільного життя може стати початком власної справи. Новий грантовий конкурс від Українського ветеранського фонду Мінветеранів і компанії Kernel допоможе зробити цей крок, запевняють у Міністерстві. Конкурс «Варто: 4 роки підтримки» — це можливість отримати від 500 тис. до 1,5 млн гривень та реалізувати бізнес-ідею або дати новий поштовх уже створеному ветеранському бізнесу.

Хто може взяти участь:

— ветерани й ветеранки, котрі зареєстровані як ФОП або перебувають на обліку як самозайняті особи;

— компанії, де 100 відсотків засновників — ветерани (окрім громадських і благодійних організацій; компанія має бути зареєстрована не пізніше, ніж за рік до подання заявки).

Остаточний розмір фінансування залежить від ідеї та кошторису проєкту.

Програма відкрита для бізнесів майже всіх напрямів. Виняток — сфери виробництва харчових продуктів, переробки, зберігання, логістики та організації харчування. Для них у 2026 році буде окремий конкурс.

Конкурсний відбір передбачає три етапи:

— перевірка документів та їх відповідності вимогам;

— оцінювання проєктних заявок незалежними експертами;

— публічний захист бізнес-ідей.

Дедлайн подачі заявок: 17 лютого, 18 год.

Оголошення результатів: 24 квітня 2026 року.

Детально про умови конкурсу «Варто: 4 роки підтримки» можна прочитати за посиланням: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-4-roky-pidtrymky

Запитання та уточнення — надіслати на uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua

(у темі листа вказавши: «Конкурс проєктів «Варто: 4 роки підтримки» та номер заявки).