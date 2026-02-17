Як відомо, з 1 січня цього року зарплати педагогічних працівників підвищено на 30 відсотків — це перший етап посилення підтримки вчителів, інформує Урядовий портал.

Пріоритетом є те, щоб кожен учитель отримав підвищення в повному обсязі. Держава забезпечує фінансування через освітню субвенцію, яка надходить до місцевих бюджетів. На місцевому рівні ці кошти розподіляються і спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників.

Саме тому Міносвіти надаватиме аналітичну та методичну підтримку громадам щодо правильного застосування чинних механізмів нарахування заробітної плати.

Отримати консультацію громади можуть за телефоном (044) 481-47-85.

Фахівці МОН, зокрема, допоможуть розібратися з:

застосуванням формули освітньої субвенції у 2026 році;

тим, як розрахункова та фактична наповнюваність класів впливає на оплату праці;

можливостями використання наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Консультації мають на меті допомогти громадам правильно застосовувати чинні механізми, щоб кожен учитель вчасно та справедливо отримав заробітну плату.