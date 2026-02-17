Загалом 90 відсотків відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави перевіряють через державні реєстри, а підтвердження відображається в застосунку «Резерв+», інформує Міноборони.
До 2 лютого включно відбувалося чергове автоматичне продовження. Тепер до механізму додали відстрочки для семи категорій українців:
✔ батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
✔ ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
✔ опікуни недієздатної людини;
✔ ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
✔ ті, хто доглядає за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
✔ батьки, котрі самостійно виховують дитину до 18 років;
✔ шкільні вчителі.
Автопродовження також зберігається для визначених раніше категорій:
✔ люди з інвалідністю;
✔ тимчасово непридатні до служби;
✔ батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
✔ батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
✔ ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
✔ ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
✔ жінки та чоловіки військових з дитиною;
✔ батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
✔ студенти, аспіранти;
✔ працівники вищої та профосвіти;
✔ люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
✔ родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
✔ люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
✔ військові, звільнені з полону.
Користувачі «Резерв+», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення, що відстрочку продовжено.
Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що інформації в держреєстрах недостатньо або вона застаріла. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП такі заяви більше не приймає.
