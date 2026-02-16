Виїхали за кордон, не оновили дані чи повернулися додому? Нині це найрозповсюдженіші причини, чому внутрішньо переміщені особи втрачають виплати від держави, зауважують у Dovidka.info і разом із Мінсоцполітики розповідають, як не втратити допомогу і що робити, якщо виплати зникли.

Чи змінилися суми та правила нарахування допомоги

Ні, розміри виплат у 2026 році залишилися такими ж: 2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину або людину з інвалідністю.

Допомога призначена для покриття базових потреб і нараховується кожній людині окремо.

Чи потрібно переоформлювати виплати

Якщо ви отримували допомогу у 2025 році і не виїжджали з України та не повернулися до місця проживання, з якого були змушені виїхати, виплати в 2026 році продовжуються автоматично. Не потрібно оновлювати документи чи подавати додаткові.

Що робити, якщо раніше не отримували допомогу як ВПО

Потрібно спочатку оформити статус ВПО, а після цього подати заяву на грошову допомогу. Статус ВПО можуть отримати люди, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій, оточених громад або населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Перелік таких громад офіційний і може змінюватися. Актуальний список шукайте на сайті Міністерства розвитку громад і територій України.

Де і як оформити довідку

Довідку ВПО можна отримати в органі соцзахисту, у ЦНАП або онлайн через застосунок чи портал «Дія». Якщо є сумніви, у громаді підкажуть, куди звернутися.

Як подати заяву на грошову допомогу і які документи потрібні

Заяву подають після отримання довідки ВПО. Для цього потрібні:

— документ, що посвідчує особу;

— довідка ВПО;

— дані про склад сім’ї;

— банківський рахунок.

У деяких випадках можуть попросити додаткові документи.

У яких випадках виплати можуть припинити

Виплати можуть припинити, якщо змінюються життєві обставини:

— тривалий виїзд за кордон;

— фактичне повернення додому;

— неоновлені або недостовірні дані;

— зміна матеріального становища.

Кожну ситуацію розглядають індивідуально.

Чи припинять виплати, якщо виїхати за кордон

Так, якщо перебування за кордоном перевищує 30 днів поспіль або 60 днів сукупно за пів року. Винятки можливі, наприклад, у разі лікування. Але це потрібно підтвердити. Виплати припиняють лише тій людині, котра втратила право на допомогу.

Що робити, коли виплати припинили помилково

Іноді виплати зупиняють через технічні помилки або неоновлені дані (тому важливо вчасно оновлювати інформацію, коли щось змінилося).

У такому разі потрібно звернутися до ПФУ із заявою та документами. Після перевірки виплати можуть відновити з місяця подання заяви.

Чи передбачені нові виплати

У 2026 році діє разова виплата 2000 грн для ВПО, котрі офіційно працюють безперервно протягом шести місяців і раніше отримували допомогу на проживання. Вона нараховується автоматично, без подання окремої заяви.

Яка ще підтримка передбачена окрім грошей

Субсидії на оплату оренди житла.

Місцеві програми компенсації оренди.

Допомога з працевлаштуванням і навчанням.

Переоформлення пенсій, влаштування дітей у дитсадки та школи.

Допомога малозабезпеченим сім’ям.

Гуманітарна та міжнародна підтримка.

Умови можуть відрізнятися залежно від громади.