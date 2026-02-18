У цифровому світі шахраї постійно вигадують нові способи обману — від «легкого заробітку» до зламу акаунтів і викрадення особистих даних. Банківські картки, соціальні мережі, месенджери, публічний Wi-Fi та навіть звичні онлайн-сервіси можуть стати інструментом злочину, якщо втратити пильність, застерігають у МВС і в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії #ШахрайГудбай нагадують про основні правила безпеки, особливо в інтернеті.

* Як перевірити активні сеанси в Telegram

Увели дані на підозрілому сайті чи натиснули дивне посилання?

Перевірте, хто має доступ до ваших акаунтів. Так ви швидко помітите сторонній вхід і встигнете захиститися. Це просто зробити через функцію контролю активних сеансів. Вона є в більшості популярних сервісів.

Наприклад, у Telegram це можна перевірити так:

— відкрийте налаштування в застосунку;

— далі знайдіть кнопку «Пристрої» та натисніть на неї;

— побачите всі активні сеанси.

Подивіться список пристроїв і переконайтеся, що доступ мають лише ваші ґаджети. Якщо бачите чужий, одразу видаляйте, змінюйте пароль і вмикайте двофакторну автентифікацію.

* У Facebook

Хтось може мати доступ до вашої сторінки у Facebook просто зараз, а ви навіть не здогадуєтеся! Щоб перевірити це, скористайтеся функцією «Активні сеанси». Вона покаже, з яких ґаджетів шахраї зайшли у ваш акаунт.

Коли варто перевіряти активні сеанси

Регулярно — для профілактики.

Обовʼязково — якщо випадково ввели свої дані на сумнівному сайті або натиснули підозріле посилання. Так дізнаєтеся, чи не зайшов туди шахрай.

Щоб перевірити, з яких пристроїв увійшли на вашу сторінку, зайдіть у застосунок «Facebook» або на його сайт.

Перейдіть до налаштувань.

Далі — кнопка «Центр облікових записів».

Оберіть опцію «Пароль і безпека».

Натисніть на кнопку «Активні сеанси». Після цього побачите всі пристрої, які мають доступ до вашого акаунту.

Якщо є незнайомий — натисніть на кнопку «Вийти» поруч із ним.

Відразу після цього змініть пароль і увімкніть двофакторну автентифікацію.

* У Google

Ваш гугл-акаунт може зберігати багато особистої інформації. До електронної пошти часто прив’язані облікові записи в соціальних мережах, банківські застосунки та інші сервіси. Перевіряйте активні сеанси, щоб переконатися, що ніхто сторонній не має доступу до ваших даних.

Перевіряти активні сеанси потрібно регулярно, щоб:

— тримати контроль над своїм акаунтом;

— запобігти зламу.

Терміново, якщо:

— натиснули на підозріле посилання;

— ввели особисті дані на сумнівному сайті.

Аби перевірити активні сеанси (пристрої з доступом до вашого акаунту):

— відкрийте меню;

— натисніть на кнопку «Безпека»;

— знайдіть розділ «Ваші пристрої»;

— перевірте список пристроїв, які мають доступ до вашого акаунту;

— якщо бачите незнайомий пристрій — натисніть «Вийти».

Після видалення незнайомих пристроїв радимо терміново змінити пароль і встановити двофакторну автентифікацію.