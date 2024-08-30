ВІТАМІННА ЗЕЛЕНЬ ЩЕ ВСТИГНЕ ВИРОСТИ

На початку місяця вже починають збирати коренеплоди: моркву, буряки, петрушку, селеру. Саме в цей період у них накопичується максимальна кількість поживних речовин. Оптимальними умовами для збирання є суха прохолодна погода.

Петрушку, селеру, ревінь і щавель пересаджують у горщики або ящики, щоб мати свіжу зелень протягом холодних місяців. Ще можна висіяти холодостійкі сорти салатів — латук, пак-чой, шпинат, руколу. Завдяки короткому вегетаційному періоду вже за кілька тижнів зможете насолоджуватися свіжою вітамінною продукцією.

Після збирання теплолюбних культур (томатів, перців, баклажанів) кущі видаляють. Рослинні рештки додають у компостну купу.

Гарбузи збирають до настання заморозків. Дозрілі плоди мають тверду шкірку, суху плодоніжку та насичений колір.

Усі здорові рослинні рештки (гілки, листя) також компостують.

Осінь — чудовий час для підзимових посівів. Посіяні восени рослини встигнуть утворити кореневу систему до настання морозів і навесні активно підуть у ріст.

За кілька тижнів до посіву моркви, буряків, цибулі або посадки часнику готують ґрунт — перекопують, вносять органічні та мінеральні добрива. Глибина обробки залежить від культури. Для рослин із стрижневою та глибокою кореневою системою (морква, ревінь) обробка має бути глибшою.

Мульчування ґрунту органічними матеріалами (соломою, торфом, компостом) допомагає зберегти вологу, захистити коріння від морозів і пригнітити ріст бур’янів.

САНІТАРНЕ ОБРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ — ОБОВ’ЯЗКОВЕ

Збирання врожаю яблук, груш і слив — один із найвідповідальніших етапів осінніх робіт. Акуратно зібрані та правильно збережені плоди радуватимуть вас протягом довгої зими.

Осіння посадка плодових — це чудова можливість оновити сад і забезпечити себе свіжими фруктами на багато років уперед.

Слід приділити особливу увагу малині. Цей ягідний кущ має властивість швидко розростатися, тому регулярне проріджування є обов’язковою умовою отримання багатого врожаю. Видаляючи старі, хворі та пошкоджені пагони, ми не лише покращуємо освітленість куща, а й запобігаємо поширенню хвороб і шкідників.

Волога — життєво необхідна для рослин, особливо восени. Регулярний полив допомагає накопичити її й успішно пережити зиму. Особливо важливо забезпечити достатній полив молодим деревам і чагарникам.

Мульчування — ще один важливий захід, який допомагає зберегти вологу в ґрунті, захистити коріння від морозів і пригнітити ріст бур’янів. Для цього можна використовувати перегній, компост, листя, солому та інші органічні матеріали.

Осінь — це також час для розмноження рослин. Живцювання смородини — один із найпоширеніших способів отримання нових кущів. Живці, нарізані з молодих пагонів, швидко вкорінюються і вже наступного року порадують першим урожаєм.

Не варто забувати і про санітарне обрізування дерев. Видалення сухих, пошкоджених і хворих гілок не лише покращує зовнішній вигляд саду, а й запобігає поширенню хвороб і шкідників.

Ще один важливий етап осінніх робіт — боротьба зі шкідниками. Багато з них ховаються в корі дерев, ґрунті, під опалим листям. Розпушування ґрунту, обприскування дерев інсектицидами та дотримання правил санітарії допоможуть зберегти ваш сад здоровим.

ВЕРЕСЕНЬ У КВІТНИКУ

Вереснева пора — ідеальна для посадки цибулинних культур: крокусів, пролісків, тюльпанів та інших. Вибираючи час для посадки, слід враховувати погодні умови. Якщо зима обіцяє бути ранньою, то цибулини потрібно висадити якнайшвидше, щоб встигли вкоренитися до настання морозів. Якщо ж прогнозується тепла осінь, то з посадкою можна трохи зачекати, аби уникнути передчасного проростання.

Коли очікуються заморозки, настає час викопувати бульби та бульбоцибулини жоржин, гладіолусів та інших рослин. Викопаний посадковий матеріал потрібно просушити, обробити протигрибковими препаратами і зберігати в сухому прохолодному місці.

Троянди також потребують особливої уваги восени. Припиняють видалення зів’ялих квітів, щоб стимулювати дозрівання плодів. Це сигнал для рослини про необхідність готуватися до зими. Клематиси обрізують на висоті близько метра від рівня ґрунту.

Після цвітіння обрізують багаторічники, видаляючи зів’ялі квіти і стебла, а також збирають насіння однорічних і багаторічних рослин для посіву наступного року.

Вносять осінні добрива, багаті на калій і фосфор, щоб зміцнити рослини перед зимою. Мульчують ґрунт навколо органічними матеріалами (перегноєм, компостом, соломою), щоб захистити коріння від морозів і зберегти вологу.

Сторінку підготував Руслан ВЛАСЕНКО.