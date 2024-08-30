Проста і дуже смачна сезонна страва, яку можна приготувати за пів години. Для цього рецепта можна комбінувати будь-які овочі на ваш смак.
- 150 г довгозернистого рису
- 400 г курячого філе
- 1 велика цибулина
- 1 велика морквина
- 1 велика солодка перчина
- 2 великі зубчики часнику
- 2 середні помідори
- 1 качан кукурудзи
- 4 столові ложки консервованого горошку
- 4 столові ложки соєвого соусу
- 3 столові ложки олії
- пів лимона
- 0,5 чайної ложки солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
Рис залити водою згідно з інструкцією та відварити до готовності. Посолити за смаком.
Куряче філе нарізати тонкими смужками. У великій сковорідці з високими бортами розігріти олію, викласти філе й обсмажувати протягом кількох хвилин на сильному вогні до рум’яної скоринки. Цибулину нарізати тонкими смужками, додати до курки, готувати 2 хв. Морквину нарізати невеликими брусочками. Відправити її в сковорідку до курки та цибулі й готувати разом ще кілька хвилин, струшуючи сковорідку, щоб перемішалися інгредієнти. Перчину нарізати тонкими смужками, викласти в сковорідку, готувати 2 хв. Помідори нарізати кубиками, додати у сковорідку. Готувати все разом 5 хв. Додати дрібно нарізаний часник, тримати на вогні 1 хв.
Влити соєвий соус, посолити, поперчити за смаком. Додати до овочевої маси рис, обережно перемішати. З відвареної кукурудзи зрізати зерна. Додати у сковороду. Замість свіжої кукурудзи можна використовувати консервовану чи заморожену. Додати горошок і сік половини лимона. Перемішати та готувати ще 5 хв. на помірному вогні.
Овочеве рагу з куркою та рисом готове, подавайте теплим зі свіжою зеленню.
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