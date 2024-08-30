Проста і дуже смачна сезонна страва, яку можна приготувати за пів години. Для цього рецепта можна комбінувати будь-які овочі на ваш смак.

150 г довгозернистого рису

400 г курячого філе

1 велика цибулина

1 велика морквина

1 велика солодка перчина

2 великі зубчики часнику

2 середні помідори

1 качан кукурудзи

4 столові ложки консервованого горошку

4 столові ложки соєвого соусу

3 столові ложки олії

пів лимона

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Рис залити водою згідно з інструкцією та відварити до готовності. Посолити за смаком.

Куряче філе нарізати тонкими смужками. У великій сковорідці з високими бортами розігріти олію, викласти філе й обсмажувати протягом кількох хвилин на сильному вогні до рум’яної скоринки. Цибулину нарізати тонкими смужками, додати до курки, готувати 2 хв. Морквину нарізати невеликими брусочками. Відправити її в сковорідку до курки та цибулі й готувати разом ще кілька хвилин, струшуючи сковорідку, щоб перемішалися інгредієнти. Перчину нарізати тонкими смужками, викласти в сковорідку, готувати 2 хв. Помідори нарізати кубиками, додати у сковорідку. Готувати все разом 5 хв. Додати дрібно нарізаний часник, тримати на вогні 1 хв.

Влити соєвий соус, посолити, поперчити за смаком. Додати до овочевої маси рис, обережно перемішати. З відвареної кукурудзи зрізати зерна. Додати у сковороду. Замість свіжої кукурудзи можна використовувати консервовану чи заморожену. Додати горошок і сік половини лимона. Перемішати та готувати ще 5 хв. на помірному вогні.

Овочеве рагу з куркою та рисом готове, подавайте теплим зі свіжою зеленню.