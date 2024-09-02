Обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України здійснюється стаціонарно — в сервісних центрах Фонду, на віддалених робочих місцях у територіальних громадах, центрах надання адміністративних, соціальних послуг, інших приміщеннях і дистанційно — шляхом надання електронних послуг через вебпортал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua/ або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд», нагадують у відомстві.

Окрім того, фахівці Фонду можуть здійснювати виїзні прийоми за місцем проживання/перебування маломобільних громадян.

Зокрема, за місцем проживання чи перебування людини (житло, заклади охорони здоров’я, соціального захисту тощо) проводять виїзні прийоми осіб із інвалідністю, громадян літнього віку або тих, хто потребує стороннього догляду.

Відбуваються вони за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо, де проживають/перебувають маломобільні громадяни.

Про дату та час проведення виїзного прийому, перелік документів, необхідних для отримання послуги, фахівець органу Фонду повідомляє особу, яка подала відповідне звернення, в обраний нею спосіб, зокрема телефоном.

Контакти сервісних центрів головних управлінь ПФУ можна знайти за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2152993-servisni-tsentry-gu-pfu/