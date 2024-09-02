Незалежно від місця проживання та реєстрації, кожен може отримати медичну допомогу в однаково повному обсязі, запевняють у НСЗУ. Це право реалізується через Програму медичних гарантій, яка, зокрема, покриває потреби внутрішньо переміщених осіб.

Програма включає всі основні види медичної допомоги:

екстрену медичну допомогу (незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем);

первинну;

спеціалізовану;

паліативну;

реабілітацію у сфері охорони здоров’я;

медичну допомогу дітям до 16 років;

медичну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

А також безоплатні або з частковою доплатою ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки» — https://cutt.ly/IexOi1PL.

Вхідною точкою до безоплатного медичного обслуговування залишається лікар первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр. Це може бути лікар комунального або приватного закладу чи ФОП, що працює за договором із НСЗУ. Пацієнтам, котрі тимчасово проживають в інших населених пунктах України та потребують медичної допомоги, необхідно звернутись до найближчого медичного закладу з договором із НСЗУ та укласти декларацію з сімейним лікарем.

Скасовувати попередню декларацію не потрібно. При укладанні нової декларації з обраним лікарем зміни автоматично зафіксуються в електронній системі охорони здоровʼя і попередня декларація буде автоматично анульована.

Маючи декларацію з лікарем, пацієнти отримують доступ до безоплатних послуг (https://cutt.ly/UexOoIpL) із діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультації щодо здорового способу життя, е-направлення до лікарів-спеціалістів, е-рецепти на ліки, можуть вакцинуватися відповідно до календаря профілактичних щеплень, оформлювати довідки, листки непрацездатності тощо.

Зверніть увагу! Без направлення ВПО можуть звертатися до: гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра, педіатра, стоматолога.

Знайти найближчий медичний заклад або лікаря, який має договір із НСЗУ для надання окремих видів медичних послуг, можна:

на дашборді НСЗУ Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги;

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16–77.

Більше про безоплатні медичні послуги, які можна отримати за Програмою медичних гарантій, — в електронному посібнику «Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнта 2024», який можна завантажити за посиланням https://cutt.ly/1exOjEb1