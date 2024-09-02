У серпні–вересні достигає кизил. Варто лише трохи зволікти — і плоди обсипаються. Тож краще не чекати, доки достигнуть повністю, а обірвати трохи раніше.

Далі розкладіть тонким шаром на папері на кілька днів, і вони достигнуть. Після того можна переробляти. Ті, хто стверджує, що сирий кизил кислий і несмачний, хай спробує ягоду після цього: вона стає солодка, м’яка і дуже смачна. Раніше ми заморожували ягоду на компот і готували настоянку: кизилівку. Цього року дещо лякає ситуація з відключенням електрики, то вже заготували компот у банках. На 3-літрову банку — 500 г ягід, 1,5 склянки цукру та третина чайної ложки лимонної кислоти.

Ягоди перебираю та промиваю. Банки стерилізую, закладаю ягоду, додаю цукор і лимонну кислоту. Кип’ячу воду та заливаю в банку. Закатую, перевертаю та вкутую ковдрою до охолодження. Важливо: для приготування компоту перестиглі ягоди не годяться, бо лопнуть і розваляться.

Марія ШУЛЯК.

Івано-Франківська обл.