Розсипчасте тісто, ароматні лисички з сиром і вершково-яєчна заливка. Дуже смачний відкритий грибний пиріг за перевіреним рецептом.

Тісто:

200 г борошна

100 г крижаного вершкового масла

1 холодне яйце

1 столова ложка крижаної води

чверть чайної ложки солі

Начинка:

400 г лисичок

50 г вершкового масла

70 г твердого сиру

1 середня цибулина

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

Для заливки:

200 мл вершків (30%)

3 яйця

чверть чайної ложки солі

Тісто можна замісити руками, але простіше і швидше — за допомогою кухонного комбайна (насадка — металевий ніж). У чашу просіяти борошно, додати сіль, крижане масло, нарізане кубиками. Подрібнити блендером, щоб вийшла волога крихта. Додати холодне яйце, швидко замісити тісто. Якщо тісто не збирається у крупну крихту, потроху додати крижану воду (близько столової ложки). Довго таке тісто не вимішувати — воно має бути дуже холодним. Перекласти тісто у форму (23 см діаметром), розрівняти, формуючи бортики. Часто наколоти виделкою, щоб у процесі випікання дно не здулося. Відправити в холодильник хвилин на 15.

У розігріту до 190 градусів духовку поставити форму з тістом, запікати 15 хв.

Для начинки цибулину дрібно нарізати. Обсмажити до рум’яності в розтопленому маслі. Викласти лисички. Готувати до випаровування рідини. Потім обсмажити гриби, помішуючи, до легкої рум’яності.

Для заливки у глибоку миску вбити яйця, влити вершки, посолити, перемішати.

Дістати форму з тістом із духовки. Рівномірно викласти лисички. Сир нарізати дрібними кубиками, додати до грибів. Залити вершково-яєчною сумішшю. Випікати при 180 градусах близько 30 хв.

Подаємо пиріг із лисичками у теплому вигляді. Він добре нарізується порційними шматочками. Тісто виходить хрумке, розсипчасте, а начинка — ніжна і дуже смачна.