Державні виплати людям із інвалідністю з дитинства та дітям, котрі мають інвалідність, нині можна оформити онлайн за допомогою порталу «Дія», не виходячи з дому, стверджують у Мінсоцполітики. Кошти від держави можуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та законні представники дітей із інвалідністю (віком до 18 років).
Виплати українцям із інвалідністю з дитинства призначають на весь час інвалідності.
Для людини з інвалідністю виплати можуть оформити зокрема:
- опікун;
- усиновлювач;
- батько або матір;
- один із батьків-вихователів;
- законний представник.
Гроші можуть отримати й іноземці та особи без громадянства зі статусом біженців в Україні. Виплату надають не менше розміру прожиткового мінімуму: 2361 грн.
Разом із цим можна отримати надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю. Людина, котра досягла 18 років і має інвалідність, теж може отримати надбавку на догляд. Розмір такої підтримки становить від 2361 до 8044,7 грн.
ЯК ОФОРМИТИ ЗАЯВУ
Натискаємо в «Дії» «Подати заяву» та проходимо авторизацію.
Зазначаємо, для кого потрібно отримати виплату.
Обираємо вид допомоги та спосіб її отримання.
Додаємо скан-копії документів.
Зображення мають бути чіткими, із видимим текстом і печатками.
Перевіряємо дані, підписуємо заяву електронним підписом або «Дія.Підписом» і надсилаємо.
Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому електронному кабінеті на порталі «Дія».
Також оформити виплати можна офлайн, детальніше про це — на сайті Мінсоцполітики за посиланням https://www.msp.gov.ua/news/23943.html
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