Державні виплати людям із інвалідністю з дитинства та дітям, котрі мають інвалідність, нині можна оформити онлайн за допомогою порталу «Дія», не виходячи з дому, стверджують у Мінсоцполітики. Кошти від держави можуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та законні представники дітей із інвалідністю (віком до 18 років).

Виплати українцям із інвалідністю з дитинства призначають на весь час інвалідності.

Для людини з інвалідністю виплати можуть оформити зокрема:

опікун;

усиновлювач;

батько або матір;

один із батьків-вихователів;

законний представник.

Гроші можуть отримати й іноземці та особи без громадянства зі статусом біженців в Україні. Виплату надають не менше розміру прожиткового мінімуму: 2361 грн.

Разом із цим можна отримати надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю. Людина, котра досягла 18 років і має інвалідність, теж може отримати надбавку на догляд. Розмір такої підтримки становить від 2361 до 8044,7 грн.

ЯК ОФОРМИТИ ЗАЯВУ

Натискаємо в «Дії» «Подати заяву» та проходимо авторизацію.

Зазначаємо, для кого потрібно отримати виплату.

Обираємо вид допомоги та спосіб її отримання.

Додаємо скан-копії документів.

Зображення мають бути чіткими, із видимим текстом і печатками.

Перевіряємо дані, підписуємо заяву електронним підписом або «Дія.Підписом» і надсилаємо.

Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому електронному кабінеті на порталі «Дія».

Також оформити виплати можна офлайн, детальніше про це — на сайті Мінсоцполітики за посиланням https://www.msp.gov.ua/news/23943.html