Програма медичних гарантій повністю покриває невідкладну стоматологічну допомогу для всіх пацієнтів. А для дітей до 18 років — також і планову стоматологічну допомогу. Для пацієнтів така допомога є безоплатною у всіх медзакладах, які мають договір за пакетом «Стоматологічна допомога дорослим і дітям».

Отримати безоплатну стоматологічну допомогу можна без направлення за самозверненням до відповідного фахівця: стоматолога, дитячого стоматолога, стоматолога-терапевта, стоматолога-хірурга, лікаря зубного, лікаря-хірурга щелепно-лицевого. Також скористатися послугою можна за направленням лікаря первинної медичної допомоги або за направленням лікуючого лікаря.

До пакету «Стоматологічна допомога дорослим і дітям» входять такі безоплатні послуги.