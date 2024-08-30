Програма медичних гарантій повністю покриває невідкладну стоматологічну допомогу для всіх пацієнтів. А для дітей до 18 років — також і планову стоматологічну допомогу. Для пацієнтів така допомога є безоплатною у всіх медзакладах, які мають договір за пакетом «Стоматологічна допомога дорослим і дітям».
Отримати безоплатну стоматологічну допомогу можна без направлення за самозверненням до відповідного фахівця: стоматолога, дитячого стоматолога, стоматолога-терапевта, стоматолога-хірурга, лікаря зубного, лікаря-хірурга щелепно-лицевого. Також скористатися послугою можна за направленням лікаря первинної медичної допомоги або за направленням лікуючого лікаря.
До пакету «Стоматологічна допомога дорослим і дітям» входять такі безоплатні послуги.
- Проведення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я відповідно до підходів ВООЗ у рамках ургентної стоматологічної допомоги в дорослих, ургентної та планової стоматологічної допомоги в дітей.
- Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям і дорослим.
- Надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур і протезування).
- Проведення інструментальних досліджень у рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям (внутрішньоротова та позаротова рентгенографія).
- Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболення) під час надання ургентної стоматологічної допомоги дітям і дорослим та планової стоматологічної допомоги дітям до 18 років (крім ортодонтичних процедур і протезування) тощо.
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