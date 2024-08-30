Право військових на відпустку за сімейними обставинами регулює Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», роз’яснюють у правозахисному центрі для військових «Принцип».

Відпустку за сімейними обставинами можуть надавати в таких випадках:

укладення шлюбу (до 10 календарних днів);

тяжкий стан здоров’я або смерть рідних по крові або по шлюбу (до 7 днів), інших рідних (до 3 днів);

пожежа або інше стихійне лихо, яке спіткало сім’ю військового (до 15 днів);

в інших виняткових випадках, коли присутність військового в сім’ї необхідна, за рішенням командира (до 3 днів, один раз на рік).

У відпустці за сімейними обставинами до 10 днів військовий має отримувати своє грошове забезпечення (без додаткової винагороди 30 тис. і 100 тис. грн). Якщо відпустка триває більше 10 днів — грошове забезпечення за ці дні не виплачують.

Законодавство не встановлює чіткої кількості відпусток за сімейними обставинами, які людина може отримати протягом року. Проте варто враховувати, що в кожної відпустки є часове обмеження. Також існують обʼєктивні обставини, за яких можуть і не надати відпустку — зокрема, одночасна відсутність у військовій частині, де людина служить, більше 30 відсотків особового складу певної категорії відповідного підрозділу та практичні фактори, за яких неможливо надати відпустку.