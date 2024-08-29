Пататник — болгарський картопляний пиріг, неймовірно смачний і рум’яний. Оцініть!

1 кг картоплі

200 г бринзи

3 великі яйця

1 середня цибулина

олія (для смаження)

чорний мелений перець

сіль

0,5 чайної ложки сушеної м’яти

Картоплю крупно натерти у велику миску. Рідину ретельно віджати. До картоплі дрібно натерти цибулину, перемішати картопляну масу. Покришити бринзу, всипати м’яту, поперчити. Трохи підсолити масу, але зважайте на солоність бринзи. Вбити 2 яйця, перемішати. За бажанням можна додати шкварки.

Далі пататник можна приготувати двома способами.

Смажений на сковорідці. На сковорідку з товстим дном налити олію (з цієї порції виходить 2 смажені картопляники), розігріти, викласти половину порції картопляної маси, розрівняти лопаткою. Накрити кришкою і смажити на слабкому вогні до золотавості з одного боку (близько 10–12 хв.). Потім накрити пласкою тарілкою, перевернути, перекласти пататник назад на сковорідку, смажити під кришкою до рум’яності.

Запечений у духовці. Окремо збити 1 яйце. Викласти картопляну масу з бринзою в змащену олією форму. Вилити зверху збите яйце, ретельно змастити ним всю поверхню заготовки. Поставити форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40–50 хв.

При подачі притрусити картопляний пиріг розкришеною бринзою і подавати до столу відразу після приготування. Подають його болгари найчастіше з «кисело мляко», ви ж можете поставити на стіл сметану або густий натуральний йогурт.