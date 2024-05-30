Для мене завжди було проблемою зварити варення з пелюсток троянди. То виходило занадто рідке, то через день зацукровувалося, то сиропу замало… Перепробувала багато варіантів співвідношення вода-цукор. Наводжу ідеальний, на мою думку, рецепт ароматного, красивого і дуже смачного варення!
- 100 г пелюсток чайної троянди
- 600 г цукру
- 420 мл води
- сік 1 лимона
Пелюстки промити та просушити. Засипати цукор і ретельно перемішати, розтираючи пелюстки із цукром дерев’яною лопаткою. Пелюстки дадуть трохи духмяного соку. Залишити їх на 2 год.
Додати води та лимонного соку (він допоможе зберегти колір) і варити на повільному вогні близько 20–25 хв., помішуючи. Готовність перевірити за методом краплі. Тарілку попередньо ставимо в холодильник, а потім, капнувши трохи варення, вирішуємо — зняти з вогню або ще трохи проварити.
Готове варення розлити в стерилізовані скляні банки. Закрити під ключ.
Світлана БОРТНИК. м. Одеса.
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