Для мене завжди було проблемою зварити варення з пелюсток троянди. То виходило занадто рідке, то через день зацукровувалося, то сиропу замало… Перепробувала багато варіантів співвідношення вода-цукор. Наводжу ідеальний, на мою думку, рецепт ароматного, красивого і дуже смачного варення!

100 г пелюсток чайної троянди

600 г цукру

420 мл води

сік 1 лимона

Пелюстки промити та просушити. Засипати цукор і ретельно перемішати, розтираючи пелюстки із цукром дерев’яною лопаткою. Пелюстки дадуть трохи духмяного соку. Залишити їх на 2 год.

Додати води та лимонного соку (він допоможе зберегти колір) і варити на повільному вогні близько 20–25 хв., помішуючи. Готовність перевірити за методом краплі. Тарілку попередньо ставимо в холодильник, а потім, капнувши трохи варення, вирішуємо — зняти з вогню або ще трохи проварити.

Готове варення розлити в стерилізовані скляні банки. Закрити під ключ.

Світлана БОРТНИК. м. Одеса.