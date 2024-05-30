ЗАХИЩАЙТЕ НІЖНІ РОСЛИНИ

Виполюючи бур’яни, не забувайте про розпушування ґрунту — це допоможе зберегти вологу, наситити землю повітрям і позбутися небажаної рослинності на ранній стадії її розвитку.

Цьогорічний травень був «щедрий» на нічні заморозки. Можливі вони й на початку червня. Тому захищайте ніжні культури. Вкривайте суницю соломою, лутрасилом або іншим нетканим матеріалом. Підгортайте землею сходи та розсаду овочів. За відсутності дощів поливайте, чергуючи це з підживленням.

Боріться зі шкідниками та хворобами, використовуючи відповідні препарати. Якщо це колорадський жук, то на великих площах використовують інсектициди, а на невеликих шкідників і личинок збирають вручну.

Картоплю підгортають, коли буде заввишки 15–20 см, засипаючи її ґрунтом повністю. Це сприяє кращому прогріванню та росту.

У першій половині червня, коли мине загроза заморозків, висаджують у відкритий ґрунт теплолюбні культури: кабачки, гарбуз, дині, кавуни, огірки, помідори, розсаду пізніх сортів капусти.

Якщо ваші томати ростуть у теплицях, на часі видаляти пасинки, що з’являються (кількість залежить від сорту). Підживлюйте молоді рослини органікою або мінеральними добривами 2–3 рази на місяць. Поливайте помірно, але рясно, раз на тиждень, щоб вода проникала глибоко у ґрунт.

Приділіть увагу огіркам. Прищипніть точку росту на рослинах з 5–6 листками, щоб стимулювати ріст бічних пагонів. Видаліть або вкоротіть зайві бічні пагони, якщо батоги та листя занадто розрослися. Мульчуйте ґрунт компостом, тирсою або травою. Робіть проколи вилами на глибину 15 см, якщо ґрунт щільний. У сиру погоду прикривайте грядки плівкою, щоб захистити пилок від знепліднення.

Прищипніть батоги гарбуза, щоб плоди встигли визріти.

Полийте цибулю та часник солоною водою (100 г солі на 10 л води), коли перо виросте до 10–15 см, щоб захистити від цибулевої мухи. Виламуйте стрілки часнику озимого.

Це лише загальні рекомендації, адже строки та особливості догляду за рослинами можуть відрізнятися залежно від вашого регіону та клімату.

НЕ ДАВАЙТЕ ШАНСУ ПОРОСЛІ

У червні допомоги потребують плодові, декоративні дерева та чагарники, які необхідно підживити, щоб могли відновитись після весняного обрізування, відплодоносити та закладати плоди на наступний рік.

Тому повторюють травневе (комплексне) підживлення. Обприскування, яке було зроблено навесні, вже перестає діяти на шкідників. Тож варто повторити обробку саду.

Слід видалити на деревах поросль, яку легко відламати навіть руками. Залишити тільки потрібні для формування нормальної крони гілки. Молоді пагони також можна прищипнути — тоді зупиняється зростання пагона, що дозволяє сформувати крону необхідної правильної форми. До того ж це покращує здеревіння і збільшує зимостійкість рослин.

У червні на деревах і чагарниках закладаються бруньки наступного року. Тому саме в цей період важливо добре поливати та підживлювати рослини. Також можна вкорінювати живці малини, ожини, аґрусу, смородини тощо.

На плодоносній полуниці слід видалити вуса. Але якщо хочете розмножити сорт і вуса потрібно залишити, то на кущі рекомендується зменшити кількість плодів, обрізавши квіти. Плодоносну полуницю необхідно регулярно поливати. Бажано замульчувати грядку, використовуючи покривний матеріал, сіно, солому тощо. Мульчування зменшує випаровування вологи, забезпечує чистоту ягід і служить профілактикою багатьох хвороб. У період плодоношення садової суниці потрібно дати калійне підживлення під корінь. Для цього можна використовувати гумат калію або золу.

Після збирання врожаю жимолості її слід підживити фосфорно-калійними добривами.

У червні потрібно проводити регулярний рясний полив усіх рослин. Якщо злегка зволожувати ґрунт, коріння буде поверхневим. Особливо небезпечно це для багаторічних культур, оскільки їх коріння взимку може підмерзати.

ВИКОПУЙТЕ ЦИБУЛИННІ

У червні насамперед потрібно викопати цибулинні рослини: тюльпани, гіацинти, нарциси. Обов’язково відсортувати їх — відокремити дрібні цибулини від великих. Обробити протигрибковим препаратом. Зберігати слід за кімнатної температури. Висаджувати у вересні. Садити великі цибулини окремо від дрібних. Якщо немає місця для зберігання цибулин, їх можна викопати та посадити в інше місце. Але слід зважити, що не всі цибулинні потрібно викопувати щороку. Дрібні квіти — мускарі, крокуси, підліски, а також нарциси можна викопувати раз на 3 роки.

На початку літа закінчують пересадку у відкритий ґрунт розсади петуній, маргариток, чорнобривців тощо. Після посадки рослини кілька днів краще притіняти.

У червні можна сіяти будь-які багаторічні культури: мелісу, м’яту, чебрець. А також це чудовий час для посіву дворічних — незабудки, маргаритки, наперстянки, дзвіночків, віоли, гвоздики турецької, багаторічних айстр.

Важливо не забути підживити іриси, півонії, клематиси та гладіолуси фосфорно-калійними добривами. Саме в цей період у них закладаються квіткові бруньки. Добрива можна розсипати під кущами або полити, розчинивши у воді.

У червні необхідно поставити опори під в’юнкі рослини.

Початок літа — час для укорінення гортензії зеленими живцями. Також слід враховувати, що в цей період їм потрібне комплексне підживлення. Безліч квітів, посіяних у відкритий ґрунт на початку місяця, ще встигнуть потішити цвітінням. Так у червні можна посіяти космею, ешшольцію, мак, настурцію.

У теплі літні дні також корисно виносити домашні рослини на «прогулянку». Але слід щодня стежити за прогнозом погоди. Якщо очікується похолодання чи сильні дощі, рослини слід занести назад.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.