У Пенсійному фонді України нагадують, кому з отримувачів житлових субсидій і пільг потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат.

Стосується це тих осіб, котрі одночасно відповідають усім (!) цим критеріям:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року;

проживали (чи проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

із початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи ПФУ за перепризначенням субсидії або пільги.

Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один зі способів:

особисто — через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою — на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія».

Довідково: відповідно до постанови Уряду від 08.05.2024 №521, громадяни, котрі у 2022 році проживали на тимчасово окупованих або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, та яким пільги і житлові субсидії виплачували згідно з постановою Кабміну від 07.03.2022 №215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», для продовження отримання виплат повинні до 1 липня 2024 року звернутись до органів ПФУ із заявами про призначення житлової субсидії або пільги.