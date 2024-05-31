Хотілося б дізнатися, чи то насправді така користь людині від звичайної бурякової гички, як оце по телевізору нещодавно почула. А в нас же її на городі чималенько.

Леся ВЕЛИЧКО. Полтавська обл.

КОРИСНІ ЕЛЕМЕНТИ

Дійсно, бурякова зелень — то справжня комора вітамінів, особливо ж молоді листочки.

До складу бурякової гички входять необхідні для людського організму вітаміни, а також макро- і мікроелементи. Це вітаміни С, А, Е, Р, К, групи В, мікроелементи, величезна кількість природних антиоксидантів. Завдяки високому вмісту аскорбінової кислоти підвищується імунітет, опірність до застудних хвороб і вірусних інфекцій. Вітаміни групи B незамінні для підтримки нормального функціонування нервової системи та оптимальної роботи серця. Вітамін А відповідає за омолодження клітин шкіри, гостроту зору та роботу травної системи. Вітамін К разом із залізом сприяє лікуванню від недокрів’я і анемії. Флавоноїди знімають запалення, очищують і підвищують еластичність судин, попереджають склероз і крововиливи, знижують рівень холестерину, поліпшують обмін речовин. Фолієва кислота дуже корисна для вагітних жінок. Нікотинова регулює рівень холестерину. Пектини виводять токсини, оптимізують мікрофлору кишківника, очищують судини. А ще в бурячинні містяться фосфор, цинк, кальцій, залізо, марганець, магній, йод і багато інших корисних елементів.

ПРИ ЯКИХ ХВОРОБАХ ПОМІЧНА

Препарати з бурякової гички використовують при захворюваннях серця і судин, сечостатевої системи, органів дихання, шкіри, недокрів’ї, анемії, мастопатії, патологіях щитоподібної залози, гастриті, ожирінні, закрепах, головних болях. Харчові волокна, що містяться в бурячинні, сприяють очищенню кишківника та виведенню шлаків, а холін захищає тканини печінки. Знижує воно ризик розвитку атеросклерозу, інсультів, інфарктів, нормалізує процес кровотворення. Літнім людям корисно вживати бурякове бадилля з метою профілактики розвитку остеопорозу. Наявні в черешках антиоксиданти антоціани чинять протимікробну і протизапальну дію, мають легкий омолоджувальний ефект. Регулярне вживання бурякової гички істотно покращує стан шкіри, волосся і нігтів, регулює гостроту зору. Листя буряка містить багато клітковини, яка вбирає в себе шкідливі речовини, поліпшує травну функцію, має легкий послаблювальний ефект.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВЖИВАННЯ

Листя містить щавлеву кислоту у високій концентрації. Тому людям із хронічними та гострими патологіями сечовидільної системи та жовчного міхура слід обмежити вживання цього продукту. Утриматися також варто тим, хто страждає на діарею, геморой, а також має камені, запальні інфекційні процеси в сечовому міхурі або нирках, тому що бадилля може посилити сечовипускання. Краще відмовитись від вживання бурячиння хворим на подагру, тим, хто має низький тиск, ревматоїдний артрит, виразку шлунка та дванадцятипалої кишки.

При будь-яких хворобах шлунково-кишкового тракту в гострій стадії перед вживанням бурякової гички слід проконсультуватися з лікарем.

І ВСЕРЕДИНУ, І ЗОВНІШНЬО

При мігренях розім’яте листя буряка на 15 хв. прикладають до скронь. При мозолях і тріщинах — змащують соком проблемні місця та залишають на ніч. При вуграх із розім’ятого бадилля роблять маску, яка добре знімає подразнення і зменшує кількість висипань. Жінкам, які страждають від маститу, рекомендують щодня прикладати на 30–40 хв. розтерте листя до ущільнень на грудях.

СВІЖА ЗЕЛЕНЬ ШВИДКО ПСУЄТЬСЯ

Найкорисніша — молода зелень, із пружним і твердим листям. Її слід зберігати в холодильнику не більше 4 днів. Зрізають бадилля на відстані 2 см від коренеплоду. Додають до салатів, бутербродів і перших страв, особливо борщів, холодників.

Також готують лікувальні настої. Зокрема, столову ложку подрібненої зелені заливають склянкою окропу й настоюють годину. П’ють за пів години перед кожним вживанням їжі. Для більш тривалого зберігання бадилля заморожують. Листя буряка також квасять, маринують, сушать.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.