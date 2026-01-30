Зимовий період традиційно пов’язаний із підвищеним ризиком травмування пішоходів. Ожеледиця, сніг на тротуарах і неналежне утримання прибудинкових територій можуть призвести до серйозних ушкоджень. У таких ситуаціях важливо знати алгоритм дій і розуміти, хто несе відповідальність. Мін’юст разом із Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги надає роз’яснення щодо цього.

Перші дії

У разі травмування передусім необхідно викликати екстрену медичну допомогу. Це дозволить не лише отримати допомогу, а й офіційно зафіксувати факт травми. Слід звернути увагу, щоб у медичних документах були зазначені обставини її отримання.

Також слід зберігати всі довідки, висновки лікарів і платіжні документи, пов’язані з лікуванням, адже вони можуть знадобитися для відшкодування шкоди.

Фіксація обставин події

Для підтвердження неналежного утримання території важливо зібрати докази, зокрема:

— мати контакти свідків;

— зробити фото місця падіння з орієнтирами (вивіски, назви установ, адресні таблички);

— зафіксувати на фото чи відео стан території — лід, сніг, відсутність протиожеледних засобів, необгороджені небезпечні ділянки, бурульки на карнизах тощо;

— з’ясувати наявність камер відеоспостереження поблизу та за можливості отримати записи.

Хто відповідає за утримання територій

Обов’язок із прибирання снігу та льоду покладається на власника або балансоутримувача:

— дороги й тротуари — на шляхово-експлуатаційні служби;

— прибудинкові території — на керуючі компанії або ОСББ;

— приватні ділянки та будівлі — на їхніх власників.

За порушення правил утримання територій передбачена адміністративна відповідальність:

— для громадян — штраф від 340 до 1360 грн;

— для посадових осіб і підприємців — від 850 до 1700 грн.

Подальші кроки

Після збору доказів постраждала особа має право звернутися до власника або балансоутримувача з вимогою про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди. У разі відмови спір може бути вирішений у судовому порядку.

Щоб визначити, хто саме відповідає за утримання конкретної ділянки, можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування.