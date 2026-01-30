Що робити, аби зігрітися цієї холодної пори, коли через постійні російські обстріли в домівках немає опалення, і як це зробити безпечно, розповідають у МОЗ.

Вдягайтеся тепло

Дотримуйтеся правил багатошаровості — одягайте одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, штани з натуральних тканин, в’язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково можна вкритися пледом чи ковдрою.

Вживайте теплі страви

Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися. В умовах вимкнень електроенергії подбайте про те, щоб удома був термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло, або набрати окріп у місцях, де є генератор (наприклад, у «Пунктах незламності»). Так само в термосі можна кілька годин тримати теплі страви.

Використовуйте грілки

Щоб зігріти постіль і зігрітися самому, можна налити гарячу воду в грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати в рушник і покласти в ліжко. Проте будьте обережні: наповнюйте грілки лише на 2/3, не притуляйтеся до них відкритими частинами тіла, щоб не обпектися, і надійно закручуйте кришку.

Виконуйте фізичні вправи

Легкі фізичні вправи — навіть проста руханка — це чудовий спосіб зігрітися. Якщо змерзли вдома — не сидіть на місці.

Використовуйте природне тепло та подбайте про його збереження

Заклейте щілини у вікнах скотчем або ущільнювачем. У сонячну погоду відкривайте штори — це додасть оселі тепла. Вночі навпаки — штори варто закривати, щоби запобігти додатковому охолодженню приміщення.

Відмовтеся від вживання алкоголю та куріння

Під час вживання алкоголю розширюються судини, кров припливає до поверхні тіла, водночас внутрішні органи тепло втрачають. Саме тому вживати алкоголь для зігрівання не можна. Куріння погіршує кровообіг, особливо в руках і ногах, посилюючи відчуття холоду. Поєднання холоду, алкоголю й куріння значно підвищує навантаження на серце та судини.

Пам’ятайте про пожежну безпеку

Не використовуйте газову плиту та духовку для обігріву — це може спричинити отруєння чадним газом. Свічки й інші джерела відкритого вогню ні в якому разі не залишайте без нагляду.

Дбайте про інших

Якщо у вашому домі живуть літні люди, сім’ї з дітьми чи люди з інвалідністю, поцікавтеся, чи все у них добре і чи не потрібна їм допомога. Поділіться теплими речами з тими, хто цього потребує.