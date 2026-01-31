Скумбрія доступна, універсальна в кулінарії та рекомендована дієтологами. Пропонуємо легкий і швидкий спосіб приготування маринованої скумбрії.

2 шт. скумбрії

80 г води

80 г олії

80 г яблучного оцту

300 г томатної пасти

1 ст.л. солі

1 ст.л. цукру

7 горошин чорного перцю

1 ч.л. копченої паприки

0,5 ч.л. меленої кориці

300 г цибулі

Рибу почистити (видалити нутрощі, голову, кістки), промити та нарізати на порційні шматочки. Далі готуємо маринад. Для цього об’єднуємо воду, олію, оцет, цукор, спеції, томатну пасту. Все перемішуємо, доводимо до кипіння, вимикаємо та залишаємо до повного охолодження. Цибулю нарізаємо півкружальцями. У посуд, де маринуватиметься скумбрія, складаємо шарами: цибулю, рибу, цибулю. Заливаємо маринадом. Залишаємо на добу в холодильнику. І стримуйтеся, щоб не з’їсти все відразу.

Леся БУШМА.