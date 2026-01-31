Хтось скаже, що це пиріг. А комусь дуже до вподоби таке тісто: пухкеньке, м’якеньке, яке тане в роті. Піца за цим рецептом не засохне навіть на другий день. Отже, знайомимося з різноманіттям піци.

400 мл води

1 ст.л. цукру

1 ст.л. сухих дріжджів

550 г борошна

1 ст.л. солі

2 ст.л. олії

У теплу воду додаємо цукор, дріжджі, 250 г борошна. Все ретельно перемішуємо (тісто буде рідке) і залишаємо на 15 хв. у теплому місці. Потім додаємо сіль, олію і 300 г борошна (додаємо поступово в три етапи). Замішуємо тісто. Воно має бути «не забите», трішки липнути до рук. Змащуємо руки олією і ще раз обминаємо тісто, кладемо в миску і ставимо в тепле місце на 30 хв., щоб підійшло. Добре змащуємо велике деко олією. Тісто, що підійшло, перекладаємо на нього і ні в якому разі не перемішуємо. Відразу на деку руками розподіляємо тісто по всій поверхні, формуючи маленькі бортики.

Начинка: кетчуп, помідори, кукурудза, солоні огірки, обсмажене куряче філе, шампіньйони, майонез. Начинку можете корегувати за власними смаковими вподобаннями.

Випікаємо при 150 градусах 25 хв. Дістаємо піцу, посипаємо тертим сиром і знову ставимо в духовку, але вже вимкнену, щоб сир розтанув.

Аромат — на всю оселю!

Леся БУШМА.