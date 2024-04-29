ГРЯДКИ ВІДДЯЧАТЬ ЩЕДРИМ УРОЖАЄМ

У травні на городі багато клопоту. Треба закінчити посадки та посіви у відкритому ґрунті, належно доглянути вже висаджені культури — стежити за поливом, вчасно підживлювати, регулярно прополювати грядки, які згодом віддячать щедрим урожаєм. Своєчасні культиваційні роботи з ґрунтом допомагають овочам рости та отримувати необхідні корисні речовини.

Ще висаджують у відкритий ґрунт розсаду пізніх сортів капусти, томатів, перців і баклажанів, огірків, кабачків, гарбузів, кавунів і динь.

У першій декаді можна сіяти кріп, сорти редису, що не стрілкуються, петрушку, моркву та буряк — коренеплоди виростають невеликі, але рівні, й краще зберігаються.

На часі проводити заходи профілактики — збирати шкідників вручну, обприскувати та обпудрювати посадки. Не обійтися без розпушування та підгортань.

Травень — період інтенсивного зростання бур’янів, тому прополювання овочевих культур актуальне протягом місяця.

У другій декаді проводять розпушування та підживлення азотними добривами: настоєм коров’яку, аміачною селітрою, сечовиною.

Особливо підживлення з азотом важливі для цибулі ріпчастої, шалоту, часнику озимого та ярого.

У третій декаді томати обприскують розчином борної кислоти для покращення зав’язування перших плодів.

За необхідності підживлення поєднують із рясними поливами — раз на тиждень. Оскільки у травні починається закладання вегетативних органів — зубчиків, цибулин, дефіцит вологи може негативно вплинути на майбутній урожай.

При появі цибулевої та морквяної мух у другій декаді розвішують клейові пастки, розкладають по периметру грядок ганчірочки, змочені гасом або рідким димом.

Для травневих днів короткочасне повернення низьких температур — справа звичайна. Найпростіший спосіб зберегти посадки — зрошення. Волога, випаровуючись із землі, збиває низьку температуру, тим самим перешкоджаючи згубному впливу морозу на рослини. Однак поливати ґрунт необхідно за 2–3 год. до критичного показника температури, або в момент заморозків шляхом дощування.

ЗАХИЩАЙТЕ ДЕРЕВА ВІД ШКІДНИКІВ

Посадкові роботи в саду бажано закінчити до настання стабільної теплої погоди. Крім стандартних плодових культур (обліпихи, яблуні, сливи) висаджують актинідію — сильнорослу багаторічну ліану, здатну стати не лише гідною окрасою ділянки, а й джерелом корисних смачних плодів.

Не забувають і про раніше посаджені деревця та чагарники — якщо занадто глибоко пішли в землю після посадки, їх потрібно пересадити. У трохи заглиблених саджанців обережно відгрібають землю від кореневої шийки.

Одна з найбільш трудомістких робіт у травні — захист плодово-ягідних культур від шкідників. Із приходом теплих днів на листочках дерев і чагарників із зимуючих і вчасно не знищених яєць вилуплюються личинки попелиці. Щоб уникнути інтенсивного розмноження цього паразита, посадки обприскують зольно-мильним лугом чи тютюновим, часниковим, гірчичним та іншими настоями проти шкідників.

Щоб уникнути розвитку парші на яблунях, «іржі» на горобині та інших грибкових захворювань, дерева обприскують розчинами одного з наведених нижче препаратів (кількість представлена з розрахунку на 10 л води):

гірчиця — 100 г;

хлорокис міді — 40 г;

сірка та вапно — по 100 г.

Запобігти набігам павутинного кліща допоможе регулярне обприскування (2–3 рази з інтервалом у 5 днів) настоями часнику, цибулі, календули, чистотілу. А для боротьби з іншим паразитом, що уражує смородину, — бруньковим кліщем, використовують механічні методи — вищипування уражених здутих бруньок, що мають вигляд невеликого качанчика, і обприскування кущів колоїдною сіркою або часниковим настоєм.

Методом захисту саду від весняних заморозків є димлення із застосуванням так званих «димових куп». Завдяки йому можна підвищити температуру повітря в саду під час похолодання на 1–2 градуси. Купи зводять на сухому матеріалі (із соломи, тріски, гілок), поверх якого укладають шар щільних вологих рослинних решток. На верхівку накидають торф, траву чи землю, які посилюють потік диму. З одного боку купи залишають місце для запалювання, куди акуратно вкладають папір і сміття, що легко займається.

Для захисту одного саду від заморозків достатньо 6–9 таких куп. До розпалювання куп приступають, коли температура повітря опускається до 0 градусів і продовжує падати. Щойно температура повітря стабілізується в межах 1,5–2 градусів, купи гасять, оскільки надалі вони можуть стати в пригоді.

Під час огляду саду необхідно виявити дерева та чагарники, які постраждали від морозів, сонця, вітру, хвороб чи діяльності шкідників. Виявлені рани, надломи та пошкодження потрібно обробити та залікувати.

ШНУРИ ТА ДЕКОРАТИВНІ ОПОРИ ДЛЯ ВИТКИХ

У відкритий ґрунт висаджують розсаду квітів і сіють насіння. Також висаджують бульби жоржин. Для витких рослин заздалегідь натягують шнури та роблять декоративні опори.

Підживлюючи розчинами добрив сад і город, не забувайте про квітники та декоративні чагарники. Бо саме в травні вони особливо потребують живлення, щоб набратися сил після зимової сплячки та бурхливо зацвісти-зазеленіти влітку та восени.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.