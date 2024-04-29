«Мотиваційний пакет» для військовослужбовців передбачає:
- можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;
- військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці;
- додаткову відпустку та винагороду за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;
- час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховують до строку вислуги у військовому званні;
- щорічну основну відпустку надають частинами протягом календарного року, й основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;
- військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуть відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, проте виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;
- право протягом трьох місяців із дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 тис. грн;
- у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти ВЛК дистанційно, а відповідна довідка буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
- додаткову відпустку 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону, зі збереженням грошового забезпечення.
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