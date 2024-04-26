Бджолозапильні огірки — сорти та гібриди, які для утворення плодів потребують комах-запилювачів, що переносять пилок з чоловічих квіток на жіночі та запилюють їх. Тому такі сорти та гібриди вирощують у відкритому ґрунті або провітрюваних теплицях і парниках, куди безперешкодно можуть потрапляти комахи.

Сюди належать Спарта F1, Аякс F1, Китайські змії та інші. Однак існують також партенокарпічні гібриди, які не потребують запилення. На такій рослині утворюються тільки жіночі квітки, які зав’язують плоди без чоловічого пилку. Це ідеальний варіант для теплиць, куди доступ бджіл неможливий. Плоди партенокарпіків не містять насіння, не гірчать. Крім того, такі гібриди стійкі до хвороб і стресових умов вирощування. Серед них популярні Престо F1, Амур F1, Ліліпут F1, Завірюха Ф1 тощо.