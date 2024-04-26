Завдяки додаванню кисломолочного сиру дріжджові паски довго не черствіють. Вони не сухі, пухкі й не кришаться.

На 3 середні паски:

200 мл жирного молока

2 яйця

150 г цукру

100 г вершкового масла

150 г кисломолочного сиру (9%)

600–650 г борошна

0,5 чайної ложки солі

15 г свіжих дріжджів

дрібка ваніліну

150 г родзинок

цедра 1 апельсина (лимона)

Для глазурі:

1,5 чайної ложки швидкорозчинного желатину

2 + 4 столові ложки води

180 г цукру

1 чайна ложка соку лимона

Масло розтопити. Сир пропустити через м’ясорубку. Додати до сиру масло, перемішати.

Для опари в теплому молоці розчинити дріжджі, 1 столову ложку цукру, всипати 2 столові ложки борошна, розмішати. Залишити в теплі на 10–15 хв., до пінної шапочки. В опару викласти яйця, цукор, сирну масу, сіль, цедру, ваніль. Поступово всипати борошно. Замісити тісто — воно м’яке, трохи липне до рук. Вмісити розпарені родзинки. Викласти тісто в миску, накрити плівкою, дати піднятися в теплі 1 год. Тісто обім’яти, залишити в теплі ще на 1 год. Викласти на припилений борошном стіл. Розділити тісто на 3 частини. Викласти у форми, заповнюючи на третину. Накрити форми рушником, залишити в теплі на 40 хв.

Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 35 хв. Маленькі паски готові за 25 хв. Для великої знадобиться 40 хв. Готові паски дістати з духовки, викласти на бочок до охолодження.

Для глазурі в мисці змішати 2 столові ложки води та желатин. Залишити набухати. В каструльку всипати цукор, влити 4 столові ложки води. Поставити на вогонь, варити до розчинення цукру. Зняти з вогню, перелити в чашу міксера. Додати желатин. Збити віночком на максимальній швидкості до загусання. Полити глазур’ю паски, дати застигнути. Така глазур застигає швидко.