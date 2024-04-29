Скільки себе пам’ятаю, відвідування хворих родичів у реанімації були дуже проблемними. А якщо й дозволяли зайти, то буквально через півгодини-годину вимагали покинути палату. За кілька тижнів у чоловіка планова складна операція. Хотілося б дізнатися, чи змінилося щось у нашій медицині стосовно відвідування хворих у реанімаційному відділенні?

Анжела. Черкаська обл.

Насправді реанімації є відкритими, пацієнта там можуть відвідувати та залишатися поруч тривалий час родичі, знайомі, запевняють у МОЗ. Вільний доступ затверджено наказом цього відомства ще у 2016 році, про що, дійсно, багато хто й не знає.

Також у вимогах до багатьох медичних пакетів, за якими НСЗУ укладає договори з медзакладами, прописано окремим пунктом забезпечення права пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до них відвідувачів 24/7 в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

Один відвідувач може бути біля пацієнта без обмеження часу. Одночасно біля пацієнта може перебувати не більше двох людей.

Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків. Але ті, хто не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до реанімації лише за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.

Звісно, вільний доступ до реанімації передбачає дотримання певних правил.

Потрібно дослухатися до інструкцій, порад і прохань медичного персоналу. Наприклад, відвідувачів можуть попросити тимчасово залишити палату, якщо виникне необхідність проведення невідкладних дій медичного характеру. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання.

Не можна відвідувати реанімацію в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, маючи інфекційне захворювання. Або якщо нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання.

Потрібно ставитися з повагою до приватності та спокою всіх пацієнтів, які перебувають у палаті ВІТ.

Категорично заборонено торкатися апаратури ВІТ і будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.