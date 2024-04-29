Для ковбаси беру лише свинячий ошийок. Він містить багато внутрішнього жиру, який і надає ковбасі соковитості, але водночас не робить її надмірно жирною.

1 кг ошийка (свинина)

0,5 кг курки (будь-яка частина)

2 головки часнику

1 чайна ложка чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки білого меленого перцю

1 столова ложка солі

100–150 мл крижаної води

кишки

Для варіння:

2,5 л води

2 лаврові листки

20 горошин чорного перцю

1 чайна ложка солі

Підморожену свинину (так легше ріжеться) нарізаю пластинами 2 см завширшки. Далі ріжу дуже-дуже дрібненькими кубиками. Так само дрібно нарізаю курятину. Часник подрібнюю. Що більше часнику, то смачніше. Рекомендую не менше 2 головок. Викладаю все в миску. Вливаю воду, солю, перчу. Ретельно перемішую, трохи відбиваю, кидаючи з висоти в миску — так маса стане більш еластичною.

Наповнюю фаршем підготовлені кишки. Щільно набивати не потрібно. Кінці зав’язую, перев’язую також на невеличкі ковбаски. Залишаю промаринуватися в холодильнику на 3 год. Обов’язково зубочисткою роблю проколи, щоб ковбаса не луснула.

У каструлю наливаю воду, додаю сіль, перець, лавровий лист. Як закипить, викладаю ковбасу. Варю на слабкому вогні 30 хв. від моменту закипання. Дістаю ковбасу з бульйону, даю повністю охолонути та добре просохнути. Обсмажую на смальці з обох боків по 5–7 хв. під кришкою до рум’яного кольору.

Відварену ковбасу можна заморозити, а потім з вечора дістати та обсмажити перед подачею.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.