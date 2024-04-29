Для ковбаси беру лише свинячий ошийок. Він містить багато внутрішнього жиру, який і надає ковбасі соковитості, але водночас не робить її надмірно жирною.
- 1 кг ошийка (свинина)
- 0,5 кг курки (будь-яка частина)
- 2 головки часнику
- 1 чайна ложка чорного меленого перцю
- 0,5 чайної ложки білого меленого перцю
- 1 столова ложка солі
- 100–150 мл крижаної води
- кишки
Для варіння:
- 2,5 л води
- 2 лаврові листки
- 20 горошин чорного перцю
- 1 чайна ложка солі
Підморожену свинину (так легше ріжеться) нарізаю пластинами 2 см завширшки. Далі ріжу дуже-дуже дрібненькими кубиками. Так само дрібно нарізаю курятину. Часник подрібнюю. Що більше часнику, то смачніше. Рекомендую не менше 2 головок. Викладаю все в миску. Вливаю воду, солю, перчу. Ретельно перемішую, трохи відбиваю, кидаючи з висоти в миску — так маса стане більш еластичною.
Наповнюю фаршем підготовлені кишки. Щільно набивати не потрібно. Кінці зав’язую, перев’язую також на невеличкі ковбаски. Залишаю промаринуватися в холодильнику на 3 год. Обов’язково зубочисткою роблю проколи, щоб ковбаса не луснула.
У каструлю наливаю воду, додаю сіль, перець, лавровий лист. Як закипить, викладаю ковбасу. Варю на слабкому вогні 30 хв. від моменту закипання. Дістаю ковбасу з бульйону, даю повністю охолонути та добре просохнути. Обсмажую на смальці з обох боків по 5–7 хв. під кришкою до рум’яного кольору.
Відварену ковбасу можна заморозити, а потім з вечора дістати та обсмажити перед подачею.
Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.
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