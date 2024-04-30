Пенсіонери, які офіційно мешкають у гірських населених пунктах, мають право на 20-відсоткову надбавку до пенсії. Таке ж право мають і внутрішньо переміщені особи, які перебралися в цю місцевість.

Згідно із Законом про статус гірських населених пунктів, що набрав чинності ще в 1995 році, до таких належать усі населені пункти, які розташовані в гірській місцевості та мають недостатньо розвинені:

сферу застосування праці;

систему соціально-побутового обслуговування;

обмежену транспортну доступність.

Тож якщо людина проживає в такому населеному пункті, до її пенсії додадуть підвищення. Для цього потрібно оформити статус мешканця, звернувшись до місцевих органів влади або до ЦНАП на території гірського населеного пункту, та отримати відповідне посвідчення.