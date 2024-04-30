Родині, яка зустрічає ветерана, варто бути готовою до того, що вдома він може ще деякий час «воювати», застерігають фахівці, котрі працюють у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” Адаптація потребуватиме часу, протягом якого людина може переживати фізичні, поведінкові та емоційні «післявоєнні» реакції.

Фізичні можуть проявлятися у проблемах зі сном і прийомом їжі, тахікардії, головних болях або болях у м’язах. Поведінкові — в реагуванні на гучні звуки, проблемах із концентрацією та пам’яттю, постійною настороженістю та очікуванням небезпеки тощо. Емоційні — у перепадах настрою, дратівливості, нездатності розслабитися та відчувати позитивні емоції. Такі реакції можуть тривати певний час. Однак якщо вони протягом місяця не вщухають, краще звернутися за рекомендаціями до фахівця.

Ви зі свого боку можете полегшити адаптацію військовика до цивільного життя.

Для цього:

усвідомте та прийміть зміни, які відбулися з близькою людиною;

пам’ятайте, що в неї може змінитися система цінностей, певні речі стануть неважливими;

проявіть терпіння;

потурбуйтеся, аби в родині панувала атмосфера довіри;

враховуйте, що довіра ветерана до членів сім’ї та побратимів може відрізнятися;

поважайте особисті кордони близької людини.

А ще можна отримати безоплатну психологічну підтримку, яку надає безкоштовно для захисників та їхніх близьких Громадська організація «Вільний Вибір».

Записуйтесь на консультацію, телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер за номером: 0(63) 646-49-91 (з 9 до 19 год., понеділок — п’ятниця).