Майже кожен городник стикається з проблемою пожовтіння листя в часнику. Чому це стається?

Листя часнику може жовтіти з різних причин. Але найчастіше — через порушення фізіологічних процесів розвитку: нестачу поживних елементів, порушення повітрообміну в кореневій зоні, тривалу відсутність тепла, сонячної енергії тощо. Також внесені раніше підживлення вимивають опади.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ?

Потрібно неглибоко розпушувати між рядками та обережно — між рослинами. Особливо це слід робити на важких, глинистих ґрунтах. Потім — підживлення. Враховуючи дефіцит азоту, даємо часнику підживлення зі збільшеною дозою цього елемента. Азотні підживлення необхідні часникові до червня. Саме в цей період відбувається інтенсивне нарощування листя.

Для екстреного підживлення годяться мінеральні добрива: аміачна селітра, сечовина, які розчиняють у воді та поливають часник по листю (ст.л. на 10 л води).

Чудово допомагають настої кропиви, кульбаби та іншої трави. Трав’яні настої підживлюють, лікують, роблять ґрунт більш родючим. Ними поливають листя та вносять під корінь. Настої коров’яку, пташиного посліду та іншої органіки також добре відновлюють зростання листя.

Дієвим буде аптечний розчин аміаку (нашатирного спирту) — 2 ст.л. розводять у 8–10 л води. Розчин аміаку позитивно впливає на фотосинтез листя і є профілактикою від цибулевої мухи та грибкових хвороб. Підживлюють у години, коли сонця немає, щоб рослини не отримали опіків.

Через 10 днів рослини можна підживити вдруге — мінеральним добривом із мікроелементами. Таке підживлення роблять, використовуючи водорозчинні добрива з поливом, за дощової погоди застосовують добрива в гранулах. Але вони діють повільніше.

Після будь-яких кореневих підживлень часник потребує розпушування ґрунту. Це треба робити обов’язково. Якщо молоде часникове листя має насичений зелений колір, то з рослинами все гаразд. Від того, як швидко часник відновить свій ріст, наростить листову масу, залежить і майбутня вага часничин.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.