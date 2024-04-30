Салат із редисом, яйцями, сиром фета й ароматною гірчично-медовою заправкою, яка надає страві неповторного смаку.
- Пучок салату
- 3 варені яйця
- 100 г сиру фета
- 3 редиски
- 1 середній свіжий огірок
- жменя насіння соняшника
Заправка:
- 2 столові ложки олії
- 1 чайна ложка готової гірчиці
- 1 чайна ложка рідкого меду
- сіль
- чорний мелений перець
Сир нарізати кубиками, редис — кружальцями, огірок — чвертькружальцями. Салат нарізати. Розтерти в мисці інгредієнти заправки. Викласти в іншу миску підготовлені овочі та сир. Притрусити насінням, підсмаженим на сухій сковороді. Полити салат заправкою.
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