Салат із редисом, яйцями, сиром фета й ароматною гірчично-медовою заправкою, яка надає страві неповторного смаку.

Пучок салату

3 варені яйця

100 г сиру фета

3 редиски

1 середній свіжий огірок

жменя насіння соняшника

Заправка:

2 столові ложки олії

1 чайна ложка готової гірчиці

1 чайна ложка рідкого меду

сіль

чорний мелений перець

Сир нарізати кубиками, редис — кружальцями, огірок — чвертькружальцями. Салат нарізати. Розтерти в мисці інгредієнти заправки. Викласти в іншу миску підготовлені овочі та сир. Притрусити насінням, підсмаженим на сухій сковороді. Полити салат заправкою.