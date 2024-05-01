Дитячі будинки сімейного типу, батьки-вихователі яких є ВПО, можуть отримати грошову допомогу на оренду житла, повідомляють в організації «СОС Дитячі Містечка». Її розмір залежить від кількості дітей, які влаштовані у ДБСТ, і становить не більше 22372 грн на місяць. Виплачуватимуть допомогу до грудня 2024 року включно.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ

ДБСТ, батьки-вихователі/мати- чи батько-вихователь яких є ВПО. Пріоритет надають ДБСТ, що виїхали з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих (ТОТ).

Один заявник (який діє як законний представник дітей у ДБСТ і від імені відповідної сім’ї) може отримати такий вид грошової допомоги лише один раз на погоджений термін в організації чи програмі.

Ця благодійна програма діє на всій території України, окрім ТОТ, територій активних бойових дій (Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обл.) і можливих бойових дій.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Для участі у програмі заявникам необхідно звернутися до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування. Вони своєю чергою направлять офіційний лист-звернення щодо надання такої допомоги для дітей, які перебувають у ДБСТ, з урахуванням зазначених вище критеріїв.

Лист потрібно направити на електронну адресу організації: office@sos-ukraine.org