До існуючого переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки до «Артека», згідно зі змінами, внесеними Урядом до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, що потребують особливої уваги та підтримки, додали:

дітей учасників бойових дій, зокрема й добровольців, визначених у п.19–24 ч.1 ст.6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначених у ч.1 ст.10-1 Закону;

дітей, зареєстрованих як ВПО, котрі отримують допомогу на проживання ВПО.

Документом передбачено, що половину путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) «Артек» буде виділено для дітей, які мешкають на території активних бойових дій.

Як і раніше, нагадують у Мінреінтеграції, в цьому році безоплатні путівки також надаватимуть: