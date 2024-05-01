До існуючого переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки до «Артека», згідно зі змінами, внесеними Урядом до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, що потребують особливої уваги та підтримки, додали:
- дітей учасників бойових дій, зокрема й добровольців, визначених у п.19–24 ч.1 ст.6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначених у ч.1 ст.10-1 Закону;
- дітей, зареєстрованих як ВПО, котрі отримують допомогу на проживання ВПО.
Документом передбачено, що половину путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) «Артек» буде виділено для дітей, які мешкають на території активних бойових дій.
Як і раніше, нагадують у Мінреінтеграції, в цьому році безоплатні путівки також надаватимуть:
- дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;
- рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу;
- дітям із малозабезпечених сімей;
- дітям, один із батьків яких загинув, зник безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, зоні бойових дій.
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