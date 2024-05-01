Тримаю перед собою упаковку промислового пекарського порошку (інша назва розпушувача тіста) і читаю склад: пірофосфат натрію, гідрокарбонат натрію, крохмаль кукурудзяний. Зазвичай розпушувач містить лише 3 інгредієнти.

Гідрокарбонат натрію — це харчова сода. Пірофосфат натрію — кислотна складова, яка замінює оцет при гасінні. Ця добавка дозволена в Україні для використання в харчовій галузі. Ще в розпушувач додають крохмаль, щоб він поглинав вологу при зберіганні, яка може спровокувати реакцію між содою і кислотою.

На відміну від випічки із содою, рецепти з розпушувачем не передбачають додавання в тісто кислих продуктів (кефіру, сметани, йогурту, сироватки), оскільки кислота є у складі пекарського порошку. Також він не надає випічці характерного запаху соди.

Іноді виробники додають штучні ароматизатори та барвники, модифікований крохмаль. Незважаючи на них, розпушувач виконає своє основне завдання, проте він стає шкідливим для здоров’я. Тому важливо при покупці пекарського порошку в магазині вивчати склад.

ДОМАШНІЙ ПЕКАРСЬКИЙ ПОРОШОК

48 г борошна;

12 г лимонної кислоти;

20 г харчової соди.

Треба чітко зважити та ретельно перемішати всі три компоненти — й домашній розпушувач буде готовий. Однак я раджу додатково розмолоти все в кавомолці. Адже сода, лимонна кислота та пшеничне борошно мають різний ступінь подрібнення. Наприклад, лимонна кислота відрізняється доволі великими кристалами, а борошно — як пудра. Після цього домашній пекарський порошок можна використовувати для випічки. Зберігати в герметичному посуді.

Тетяна ЧЕРЕВКО, кухар. м. Хмельницький.