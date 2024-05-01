Світле свято Великодня відзначили. Паски з’їдені, а варені яйця, подаровані близькими, залишилися у великій кількості. Пропонуємо цікаві начинки для фаршированих яєць.

Печериці та цибуля: 200 г обсмажених печериць, 1 маленька цибулина (дрібно нарізати та обсмажити), 8 жовтків, 3–4 гілочки зеленої цибулі (нашаткувати), 2 столові ложки майонезу, сіль і перець за смаком.

Авокадо: 6–8 жовтків, 1 авокадо, 3 столові ложки майонезу, сік половини лимона, сіль і перець.

Шинка (копчена ковбаса): 6 жовтків, 70 г тертого плавленого сиру, 100 г дрібно нарізаної шинки, 1 гілочка посіченої зелені, 1 столова ложка майонезу, сіль і перець.

Рибні консерви в олії: 4–6 жовтків, 1 банка рибних консервів, 50 г плавленого сиру, сіль і перець. Усе подрібнити та змішати.

Оселедець і буряк: 2 оселедці та маленький запечений буряк подрібнити у блендері, додати майонез за смаком. За допомогою кондитерського мішка заповнити половинки яєць буряково-оселедцевою сумішшю. Прикрасити зеленню.