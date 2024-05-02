Українці можуть оформити пенсію онлайн просто з дому або навіть із-за кордону. Для цього більше не потрібно йти до держустанови, витрачати час на дорогу та черги, запевняють на Урядовому порталі й розповідають, як саме це зробити.

ЩО ПОТРІБНО

Зробити кольорові скан-копії оригіналів таких документів:

паспорт;

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП);

документи, що підтверджують трудовий стаж (трудова книжка, диплом, військовий квиток);

уточнювальні документи про пільговий характер роботи (в разі звернення за пільговою пенсією);

довідка про заробітну плату по 30 червня 2000 року (за бажанням);

документи про особливий статус особи;

свідоцтво про шлюб (для жінок, якщо змінювали прізвище);

інші документи залежно від виду пенсії та правових особливостей.

Важливо! Всі документи мають бути у форматі PDF або JPG розміром не більше 1 МБ. Документи, що складаються з декількох сторінок, варто прикріпити одним файлом.

Для авторизації на вебпорталі електронних послуг ПФУ та подання заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Перелік надавачів електронних довірчих послуг доступний за посиланням: https://czo.gov.ua/ca-registry Якщо не маєте КЕП, можна авторизуватися за допомогою «Дія.Підпису».

АЛГОРИТМ ДІЙ

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua. Ознайомтесь з інформацією, яка зʼявиться на екрані, і перейдіть за посиланням «Вхід». Увійдіть до особистого кабінету за допомогою КЕП або «Дія.Підпису».

Крок 2. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.

Крок 3. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, наприклад — «Пенсія за віком».

Крок 4. Заповніть анкету-опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу й обробку персональних даних.

Крок 5. Долучіть скан-копії підготовлених документів.

Крок 6. На екрані зʼявиться повна форма заяви про призначення пенсії. Перевірте всі дані. За потреби — відредагуйте її.

Крок 7. Далі підпишіть заяву за допомогою КЕП або «Дія.Підпису» — для цього натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

Заяву опрацюють упродовж 10 днів.

Перевірити інформацію про стан розгляду заяви можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Мої звернення».