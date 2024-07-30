Дуже проста та популярна закуска зі стиглих соковитих помідорів, твердого сиру, часнику та майонезу.
- 400 г помідорів
- 100 г твердого сиру (сулугуні, плавлених сирків)
- 2 великі зубчики часнику
- 5–6 столових ложок майонезу
- свіжомелений чорний перець
Сир натерти на дрібній тертушці. Додати вичавлений часник і майонез, перемішати. М’ясисті помідори нарізати на кружальця по 1 см завтовшки, поперчити. На кожне викласти сирну суміш. Поставити на 20 хв. в холодильник до охолодження. Прикрасити зеленню.
Або ж такий варіант рецепта: підсмажений у тостері хліб змастити сирно-майонезною сумішшю та покласти зверху кружальця помідорів. Можна прикрасити зеленню. Смакота!
Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.
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