Дуже проста та популярна закуска зі стиглих соковитих помідорів, твердого сиру, часнику та майонезу.

400 г помідорів

100 г твердого сиру (сулугуні, плавлених сирків)

2 великі зубчики часнику

5–6 столових ложок майонезу

свіжомелений чорний перець

Сир натерти на дрібній тертушці. Додати вичавлений часник і майонез, перемішати. М’ясисті помідори нарізати на кружальця по 1 см завтовшки, поперчити. На кожне викласти сирну суміш. Поставити на 20 хв. в холодильник до охолодження. Прикрасити зеленню.

Або ж такий варіант рецепта: підсмажений у тостері хліб змастити сирно-майонезною сумішшю та покласти зверху кружальця помідорів. Можна прикрасити зеленню. Смакота!

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.