На жаль, поради щодо того, як діяти людям, котрі опинилися під завалами, залишаються актуальними, й ми вкотре про це пишемо, адже російські ракетні атаки та обстріли міст і сіл України тривають. Ця добірка — від фахівців Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і ДСНС.

АЛГОРИТМ ДІЙ

Кличте на допомогу, намагайтеся додзвонитися 101. Не ворушіться, щоб не погіршити ситуацію.

Якщо завалило невеликими предметами, то обережно зніміть їх із себе, якщо це безпечно.

Огляньте себе й оточуючих. У разі поранення накладіть пов’язку, щоб зупинити кров.

Під час розбору завалів рятувальники часто оголошують «хвилину тиші». У цей час треба максимально голосно кликати на допомогу.

Не використовуйте запальничку чи сірники.

ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ВИ З ДИТИНОЮ

Допоможіть їй заспокоїтись, обійміть чи візьміть за руку, дихайте разом глибоко й повільно.

Якщо немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе жує й ковтає.

КОЛИ ДИТИНА САМА