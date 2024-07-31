На жаль, поради щодо того, як діяти людям, котрі опинилися під завалами, залишаються актуальними, й ми вкотре про це пишемо, адже російські ракетні атаки та обстріли міст і сіл України тривають. Ця добірка — від фахівців Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і ДСНС.
АЛГОРИТМ ДІЙ
- Кличте на допомогу, намагайтеся додзвонитися 101. Не ворушіться, щоб не погіршити ситуацію.
- Якщо завалило невеликими предметами, то обережно зніміть їх із себе, якщо це безпечно.
- Огляньте себе й оточуючих. У разі поранення накладіть пов’язку, щоб зупинити кров.
- Під час розбору завалів рятувальники часто оголошують «хвилину тиші». У цей час треба максимально голосно кликати на допомогу.
- Не використовуйте запальничку чи сірники.
ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ВИ З ДИТИНОЮ
- Допоможіть їй заспокоїтись, обійміть чи візьміть за руку, дихайте разом глибоко й повільно.
- Якщо немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе жує й ковтає.
КОЛИ ДИТИНА САМА
- Покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості.
- Запитайте про самопочуття: чи не боляче, чи може рухати руками й ногами.
- Підтримуйте зв’язок: розповідайте історії, пригадуйте радісні моменти, запевніть, що вам обов’язково допоможуть.
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