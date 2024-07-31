Привезла мені донька онука на літні канікули, а тут біда трапилася — з’явилися на його тілі такі великі, кільцеподібні плями червоного кольору, начебто лишай. Чим його лікувати?
Ніна Віталіївна.
Почну з того, що ту хворобу, яку в народі називають лишаєм (грибкова інфекція), у медицині називають мікозом, а лишаї — то зовсім інші, неінфекційні хвороби. Розповім про типову грибкову інфекцію, якою зазвичай заражаються від тварин, від інших хворих дітей або через предмети побуту.
- Щоб запідозрити грибок, достатньо огляду лікаря. Висип має дуже типовий вигляд — це кільце червоного кольору, яке росте відцентрово, у центрі має просвітлення, а бортик кільця може лущитись, чухатись, розсіюватись по тілу, а якщо уражує волосисту частину — там можуть утворюватися гнійнички, а волосся випадатиме. При сумнівах лікар може обстежити висип — лампою Вуда (буде яскраве світіння), взяти зішкріб (під мікроскопом буде видно грибок).
- Якщо висип поверхневий, плям на тілі небагато — лікування зазвичай зовнішнє. Лікар призначає крем, який слід наносити двічі на добу, до повного зникнення висипу, не менше 2–3 тижнів.
- Не мастіть інфекцію гормональними ліками, навіть якщо в їх складі крім гормону є ще протигрибкова речовина (Тридерм, Триакутан, Пімафукорт, Кандідерм). Це часто сприяє погіршенню висипу, його маскуванню, і ускладнить роботу дерматологу.
- Обов’язково продезінфікуйте одяг, постіль, рушник та інші особисті речі, коли почнете лікування. Навіть якщо тварина, від якої заразились, візуально здорова, її має оглянути ветеринар. Адже часто тварини є носіями інфекції. Обовʼязково це зробіть, щойно взявши бездомного котика чи песика.
- Якщо є ураження волосся, основа лікування завжди — внутрішня, бо ліки мають проникнути глибоко у вогнище. Золотим стандартом такого лікування у дітей з 2-річного віку (в Україні — з 3-річного, а неофіційно — і значно раніше) є гризеофульвін. Його застосовують у дозуванні 20–25 мг/кг, 6–8 тижнів. Препарат краще всмоктується з жирною їжею, тому діткам даємо його під час або після споживання страв із маслом, йогуртом, салатом із олією тощо.
- Також застосовують ліки на основі тербінафіну, з 4-річного віку, термін лікування коротший. Зазвичай дітям вагою до 25 кг дають 125 мг на добу (пів капсули), 25–35 кг — 187,5 мг, більше 35 кг — 1 капс. 250 мг на добу. Вміст гранул можна насипати на не кислу їжу (картопляне пюре, пудинг) або проковтнути, не розжовуючи.
- Зазвичай внутрішні ліки безпечні та ефективні, рідко не допомагають або спричиняють побічні реакції. Не треба їх боятись. Гірше, довше й дорожче — лікувати недолікований висип, аніж правильно вибрати ліки з початку.
- Митись при грибкових інфекціях можна і треба! При лікуванні волосистої частини голови часто застосовують протигрибкові шампуні (Нізорал, Дермазол, Кетозорал, Кето-Плюс, Сульсена та ін.). Вони допомагають зняти лусочки та ззовні продезіфікувати вогнища.
- У школу або садок діти можуть повертатись, як тільки розпочали лікування, згідно з даними міжнародних джерел.
- Голити голову, висмикувати уражене волосся не потрібно. Сучасні ліки достатньо ефективні, а болючі та травматичні для психіки процедури не покращують ефект від лікування.
- Застосовувати одночасно по 2–3 лікувальні креми, мастити йодом, випалювати спиртом, заклеювати пластиром висип не треба.
Якщо запідозрили в себе грибкову інфекцію, зверніться до лікаря і не займайтесь самолікуванням!
Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.
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