Привезла мені донька онука на літні канікули, а тут біда трапилася — з’явилися на його тілі такі великі, кільцеподібні плями червоного кольору, начебто лишай. Чим його лікувати?

Ніна Віталіївна.

Почну з того, що ту хворобу, яку в народі називають лишаєм (грибкова інфекція), у медицині називають мікозом, а лишаї — то зовсім інші, неінфекційні хвороби. Розповім про типову грибкову інфекцію, якою зазвичай заражаються від тварин, від інших хворих дітей або через предмети побуту.

Щоб запідозрити грибок, достатньо огляду лікаря. Висип має дуже типовий вигляд — це кільце червоного кольору, яке росте відцентрово, у центрі має просвітлення, а бортик кільця може лущитись, чухатись, розсіюватись по тілу, а якщо уражує волосисту частину — там можуть утворюватися гнійнички, а волосся випадатиме. При сумнівах лікар може обстежити висип — лампою Вуда (буде яскраве світіння), взяти зішкріб (під мікроскопом буде видно грибок). Якщо висип поверхневий, плям на тілі небагато — лікування зазвичай зовнішнє. Лікар призначає крем, який слід наносити двічі на добу, до повного зникнення висипу, не менше 2–3 тижнів. Не мастіть інфекцію гормональними ліками, навіть якщо в їх складі крім гормону є ще протигрибкова речовина (Тридерм, Триакутан, Пімафукорт, Кандідерм). Це часто сприяє погіршенню висипу, його маскуванню, і ускладнить роботу дерматологу. Обов’язково продезінфікуйте одяг, постіль, рушник та інші особисті речі, коли почнете лікування. Навіть якщо тварина, від якої заразились, візуально здорова, її має оглянути ветеринар. Адже часто тварини є носіями інфекції. Обовʼязково це зробіть, щойно взявши бездомного котика чи песика. Якщо є ураження волосся, основа лікування завжди — внутрішня, бо ліки мають проникнути глибоко у вогнище. Золотим стандартом такого лікування у дітей з 2-річного віку (в Україні — з 3-річного, а неофіційно — і значно раніше) є гризеофульвін. Його застосовують у дозуванні 20–25 мг/кг, 6–8 тижнів. Препарат краще всмоктується з жирною їжею, тому діткам даємо його під час або після споживання страв із маслом, йогуртом, салатом із олією тощо. Також застосовують ліки на основі тербінафіну, з 4-річного віку, термін лікування коротший. Зазвичай дітям вагою до 25 кг дають 125 мг на добу (пів капсули), 25–35 кг — 187,5 мг, більше 35 кг — 1 капс. 250 мг на добу. Вміст гранул можна насипати на не кислу їжу (картопляне пюре, пудинг) або проковтнути, не розжовуючи. Зазвичай внутрішні ліки безпечні та ефективні, рідко не допомагають або спричиняють побічні реакції. Не треба їх боятись. Гірше, довше й дорожче — лікувати недолікований висип, аніж правильно вибрати ліки з початку. Митись при грибкових інфекціях можна і треба! При лікуванні волосистої частини голови часто застосовують протигрибкові шампуні (Нізорал, Дермазол, Кетозорал, Кето-Плюс, Сульсена та ін.). Вони допомагають зняти лусочки та ззовні продезіфікувати вогнища. У школу або садок діти можуть повертатись, як тільки розпочали лікування, згідно з даними міжнародних джерел. Голити голову, висмикувати уражене волосся не потрібно. Сучасні ліки достатньо ефективні, а болючі та травматичні для психіки процедури не покращують ефект від лікування. Застосовувати одночасно по 2–3 лікувальні креми, мастити йодом, випалювати спиртом, заклеювати пластиром висип не треба.

Якщо запідозрили в себе грибкову інфекцію, зверніться до лікаря і не займайтесь самолікуванням!

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.