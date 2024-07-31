Скільки користі від нагідок на городі! Ці квіти висаджують на грядках по периметру та вздовж городини, аби відлякати шкідників — нематод, цибулеву муху, совку, білокрилку. А ось жуків-сонечок нагідки, навпаки, приваблюють.

Ці комахи, як відомо, ефективно знищують попелицю. Кажуть, що й колорадський жук не любить нагідок, але, на жаль, на практиці цього смугастого шкідника нагідками не відлякати. Календула також підвищує імунітет культур, що ростуть поруч. Не варто висаджувати її хіба що поруч із базиліком, кавунами та динями.

Нагідки — чудовий сидерат. Їх коренева система виділяє фітонцидні речовини, які дезінфікують землю, також корені поліпшують її структуру. Тож квіти висаджують для знезараження ґрунту, зокрема, від збудників фітофтори та фузаріозу. Приміром, на ділянці, де раніше росли нагідки, добре висаджувати айстри, які дуже страждають від фузаріозу. Листя та стебла нагідок чудово доповнять компостну купу.

А ще ці оранжеві квітки приваблюють бджіл, джмелів та інших комах-запилювачів.

Людмила РОМАШКО.