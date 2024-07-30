Біль у серці може мати різні причини, і навіть не завжди свідчить про проблеми з серцем, застерігають у МОЗ. Інші хвороби теж можуть спричинити такий біль, тому самостійно визначити причину неможливо.

Справжні проблеми з серцем частіше проявляються іншими симптомами:

біль у грудях;

біль, що віддає в ліву руку;

задишка або набряки;

запаморочення й головний біль;

прискорене або нерівне серцебиття;

слабкість, втома.

Не приймайте жодних ліків без призначення лікаря і не чекайте, поки тривожні симптоми минуть самі собою.

Після огляду сімейний лікар може направити на електрокардіограму та аналіз крові, включаючи холестерин. Це входить у гарантований пакет первинної ланки, тому є безоплатним для пацієнта. Також за потреби сімейний лікар випише е-направлення на консультацію до кардіолога або інші додаткові обстеження (наприклад, ультразвукове дослідження серця). З направленням ці медичні послуги є безоплатними для пацієнтів у лікарнях, які мають договір із НСЗУ за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Треба негайно викликати «швидку», якщо з’явилися такі симптоми: