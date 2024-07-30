ПОЛИВАЄМО І ПОЛИВАЄМО

Плоди дозрівають швидше, якщо попередні вчасно зібрати. Для споживання у свіжому вигляді не варто чекати, поки в кабачків, огірків і патисонів затвердіє шкірка чи з’явиться велике насіння та жорстка м’якоть.

Регулярне проріджування грядок із буряком, кореневою петрушкою та морквою дозволяє видалити коренеплоди, що набрали достатню масу.

Картоплю для зберігання починають викопувати після підсихання та відмирання бадилля. Зазвичай цей процес стартує з третього тижня серпня і триває до 10 вересня, враховуючи погодні умови. Та нині це може бути на тиждень-два раніше. Найкраще викопувати картоплю в сонячний, сухий день, використовуючи садові вила чи лопату, різні сорти варто збирати окремо. Якщо ж вирощуєте ранні сорти на насіння, то бадилля можна не скошувати, за умови, що на ділянці мало бур’янів. В інших випадках його краще скосити, щоб знищити шкідників і хвороби, сприяти дозріванню рослин і полегшити збір урожаю. Перед зберіганням бульби слід добре просушити на відкритому повітрі, відсортувати та позбутися хворих чи пошкоджених.

Звільнені ділянки можна засіяти сидератами, які покращують родючість і структуру ґрунту, збільшують вміст поживних речовин. Ці проміжні культури також оздоровлюють ґрунт і витісняють бур’яни. Коли сидерати наростять достатню масу, їх заорюють у землю.

Важливо також запасатися насінням сортів, що сподобалися, для майбутнього року. Овочеві культури, які продовжують плодоносити, потребують регулярного поливу. Недостатнє зволоження призводить до утворення дрібних плодів у перців, баклажанів і томатів, а також до опадання зав’язі. Морква, ріпа, редька та буряк без достатнього поливу стають грубими і в’ялими.

Огіркам вночі потрібна додаткова увага через зниження температури, тому варто забезпечити їх кількома позакореневими підживленнями комплексними мінеральними добривами.

Капуста, як середньостигла, так і пізня, потребує регулярного поливу для формування щільних і великих качанів. У вологу погоду варто посипати рослини та міжряддя золою, щоб уникнути навали слимаків. Боротися зі шкідниками капусти, як-от попелиця, білянка й совка, потрібно за допомогою біопрепаратів, або видаляючи гусінь і яйцекладки вручну.

У серпні через значні коливання температури боротьба з фітофторозом стає особливо актуальною. Регулярно оглядаючи помідори, легше вчасно виявити перші ознаки хвороби та запобігти її поширенню. Уражені стебла слід видаляти, а якщо необхідно — то й усю рослину. Плоди, зібрані з таких кущів, довго не зберігаються, тому їх потрібно відразу переробляти.

ВИДАЛЯЄМО КАМЕДЬ

Перезрілі плоди втрачають смакові та корисні властивості. До того ж вони погіршують морозостійкість рослин. Щоб визначити готовність яблук до збору, зверніть увагу на легкість відділення плодоніжки від гілки та жовтувате забарвлення шкірки. Зимові сорти після збору потрібно поміщати в сховище для дозрівання.

Садові роботи включають встановлення підпорок для гілок, щоб уникнути їхнього травмування. Для цього підкладіть під підпорки папір або тканину. Якщо гілки вже надломилися, не поспішайте їх видаляти. Накладіть пов’язку трохи вище пошкодження, стягніть дротом, а щілину заповніть глиною з коров’яком.

У спекотні дні уникайте поливу дерев перед збором плодів, щоб не скоротити термін зберігання. Регулярно прибирайте падалицю та знищуйте хворі плоди, перевіряйте пастки для шкідників. Молоді насадження потребують особливої уваги, регулярного поливу та захисту від хвороб і шкідників. Оглядайте гілки на наявність кладок шовкопряда і негайно їх знищуйте.

Кісточкові культури можуть постраждати від камеді. Видаляйте її до живої деревини, після чого обробляйте уражене місце сумішшю глини та коров’яку. Обмотайте оброблену ділянку вологою тканиною та залиште на тиждень, час від часу зволожуючи.

Обріжте вишні, черешні та інші кісточкові культури, особливо якщо верхівки зів’яли через шкідників. Уражені моноліозом пагони видаляйте із захопленням частини здорової деревини. Для боротьби з вишневою мухою перекопайте землю у пристовбурних колах і проведіть профілактичне обприскування проти парші.

Виноград потребує особливої уваги: розпушіть верхній шар землі та підживіть рослину органічним розчином. Наприкінці серпня карбують пагони для кращого дозрівання плодів, видаляють листя, що затіняє грона.

Прополювання ягідника, розпушування та внесення фосфорних добрив — це важливі роботи для серпня. Середина місяця — оптимальний час для посадки суниці. Чим раніше посадите розсаду, тим швидше вона вкоріниться. Вибирайте найміцніші саджанці, які розташовані найближче до материнського куща. Вуса беріть лише з найбільш урожайних кущів, позначивши їх під час ягідного сезону. Посадку краще здійснювати в похмуру погоду, не забуваючи про дезінфекцію посадкового матеріалу.

РОЗСАДЖУЄМО ПІВОНІЇ

Серпень — ідеальний час для пересадки трирічних лілій. Бульби слід збирати та висаджувати рядами, дотримуючись відстані приблизно 10 см між ними.

У середині місяця розсаджують півонії, ділять і пересаджують флокси, примули та іриси. Це також чудовий час для висадки дворічників на постійне місце в саду. Не забувайте про регулярний полив і підживлення клематисів, а також ретельний догляд за жоржинами.

Середина серпня — початок вересня є найкращим часом для висаджування бузку. Для кращого приживлення видаліть квіткові бруньки на кущах.

Можна розпочинати висадку бульбоцибулин осіннього пізньоцвіту, нарцисів і дрібноцибулинних квіткових культур. Останні бажано висаджувати після 15 серпня. Садіть на глибину, що дорівнює трьом цибулинам, на відстані 7 см.

Якщо живцюєте троянди, зараз час загартувати живці, що вкорінилися, піднімаючи укриття на кілька годин у прохолодну погоду. Внесіть калійні та фосфорні підживлення, уникаючи перезволоження та пересушування ґрунту.

Рододендрони та гладіолуси також потребують підживлення калійними добривами. Для високорослих жоржин і гладіолусів поставте опори.

Настав час збирати дозріле насіння однорічних квітів.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.