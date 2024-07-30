На базі Центрального управління Мін’юсту впроваджено Цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану (Цифровий офіс ДРАЦС), що забезпечує обробку заяв на реєстрацію шлюбу через портал «Дія».

Це інноваційне рішення особливо актуальне для пар, які через певні обставини не можуть бути разом, а також для тих, хто цінує мінімальний контакт із державними органами, наголошують у відомстві.

Процес реєстрації шлюбу та отримання свідоцтва про нього тепер включає такі етапи:

1. Наречені заповнюють заяву на реєстрацію шлюбу в застосунку «Дія», вказуючи бажаний час, місце та формат церемонії.

2. Цифровий офіс ДРАЦС обробляє її та надсилає результати розгляду на електронну пошту.

3. У визначений час відбувається відеоконференція, під час якої ведуча та реєстратор ДРАЦС проводить церемонію одруження.

4. За деякий час після церемонії електронний актовий запис про шлюб відображається в застосунку «Дія».

5. ДРАЦС забезпечує доставку та вручення свідоцтва про шлюб подружжю через «Укрпошту».