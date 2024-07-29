Квітконоси, що з’являються на кущах після цвітіння ірисів, потрібно обрізати. Їх або вирізають, або виламують біля основи куща. Роблять це в суху погоду.

Якщо квітконоси залишити — вони забиратимуть поживні речовини та виснажуватимуть кущі. А от обрізати чи вкорочувати листя зараз не потрібно, це роблять аж перед самими морозами, коли воно пожовкне. Влітку видаляють лише листки з темними плямами.

Здорове листя ще довго зберігає декоративність, до того ж через нього кореневище накопичує поживні речовини. А це забезпечить рясне цвітіння наступного року. Поливати іриси після відцвітання не потрібно, але можна підживити компостом, фосфором і калієм.